قبلة وتزحلق ورحلة على يخت.. مشاهد رومانسية بين ابنة بيل جيتس وحبيبها المصري

بعد سنوات من متابعتهما ولقاءت وقبلات كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وافقت جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل جيتس، على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.

قصة الحب التي بدأت عام 2016 بدأت بلقاء جمع الثنائي وتشاركا حب الفروسية والتجول بمختلف أنحاء العالم، لتصبح قصة حبهما حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فالفتاة هي ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، والشاب بطل بالفروسية مصري الجنسية.

رغم احتفاظ عائلتها بخصوصية حياتهم الشخصية بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تجد جينيفر جيتس حرجا من مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها وعلاقتها العاطفية بالشاب المصري نايل نصار منذ إنشاء حسابها في سبتمبر 2016، فنشرت الشابة التي لم تتجاوز الـ22 عامًا عددًا من الصور التي جمعتها بنصار في مختلف المناسبات.

رحلات بمختلف البلدان ومواقف عدة تشاركها الثنائي، فجابا معًا العديد من بلدان العالم ووثقا زيارتهم بصور عبر حسابيهما بموقع "انستجرام"، جاء بعضهم في فرنسا وألمانيا وهولندا والكويت والمملكة العربية السعودية ومنبينهم زيارتهما للقاهرة عام 2018 والتي نشرت جينيفر صورة لها بصحبة حبيبها المصري، وكانت لقضاء فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

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كما تضمنت لقطاتهما لحظات فارقة في حياتهما، شملت عيد ميلادها ويوم تخرجها من جامعة ستانفورد، والذي علق عليه نايل عبر حسابه قائلا، "كم أنا محظوظ، فهي جميلة وحاصلة على شهادة جامعية من ستانفورد.. مبروك حبيبتي كل ما حققتيه طوال الأربعة أعوام الماضية.. أتطلع لاستكمال الرحلة الرائعة معك"، فيما شاركته هي أبرز لحظات تفوقه الرياضي والمسابقات التي شارك بها ونشرتها عبر حسابها أيضًا.

وتظهر صورهما العلاقة الرومانسية بين الثنائي، فمرة تقبله في حمام سباحة، وأخرى على متن مركبا داخل البحر، وغيرها خلال تزحلقهما على الجليد، وهي اللقطات التي لا تخلو من المشاعر العاطفية بينهما.