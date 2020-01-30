الامارات | الملياردير الياباني ميزاوا يوقف البحث عن حبيبة ليأخذها إلى القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الياباني ميزاوا يوقف البحث عن حبيبة ليأخذها إلى القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا الذي يعمل في مجال الموضة من بحث، كان موضوعا لفيلم وثائقي، عن حبيبة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، وعزا انسحابه إلى "مشاعر متباينة" إزاء المشاركة.

وأعلن ميزاوا (44 عاما) في وقت سابق من الشهر أنه يبحث عن فتاة أو سيدة غير متزوجة ممن تجاوزن العشرين من العمر على أن تدخل منافسة لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة (أبيما تي.في) للبث. وتقدمت للمنافسة نحو 28 ألف فتاة.

وقال ميزاوا إنه يشعر "بأسف بالغ" لقراره الانسحاب واعتذر لمن تقدمن للمنافسة وللعاملين في (أبيما تي.في) في تغريدات على حسابه على تويتر الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في اليابان إذ يزيد عدد متابعيه عن سبعة ملايين.

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وميزاوا مؤسس موقع "زوزو الإلكتروني" لبيع الأزياء بالتجزئة ورئيسه التنفيذي السابق، وباع الموقع العام الماضي لمجموعة "سوفت بنك". وهو معروف بطرح أفكار مثيرة للجدل وإن كانت لا تحقق نجاحا في بعض الأحيان.

فمثلا عندما كان رئيسا تنفيذيا لموقع "زوزو الإلكتروني"، ابتكر بذلة أطلق عليها اسم بذلة زوزو، وهي بذلة ضيقة منقطة تمكن مستخدمها من تحديد قياسات جسده لطلب ملابس مصنوعة له خصيصا، لكن الفكرة لم تنجح عمليا.ووعد ميزاوا بمنح تسعة ملايين دولار لمتابعيه على تويتر فيما وصفه بأنه "تجربة اجتماعية" حتى يرى إن كان ذلك سيزيد من سعادتهم.