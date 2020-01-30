أصالة بلوك مختلف تماماً وتثير ضجة بتصرفها نحو أنغام رغم الخلاف

القاهرة – لايف ستايل
أحدثت الفنانة أصالة تغييراً لافتاً في شكلها باعتماد نيولوك، كما أثارت ضجة بتصرفها نحو الفنانة أنغام رغم خلافهما.
أصالة غيرت لون وطول شعرها باعتمادها على وصلات شعر، ليصل طول خصلاتها على الكتفين، مع صبغه مقدمة الشعر بلون داكن ودمجه بخصلات شقراء، تبرز بشكل واضح من منتصف الشعر لأطرافه.
تفاعل محبو أصالة مع نيولوك الخاص بها، متغزلين بجمالها وأنه يناسب كثيراً لون بشرتها وعينيها خاصة مع اعتمادها على عدسات ملونة، ليشير البعض إلى أنها اعتمدت هذا اللوك الجديد من أجل تصوير عمل جديد خاص بها.
وكان خالد الذهبي ابن أصالة نشر صورة مع والدته، كشفت عن اللوك الجديد بوضوح، وعلق بعفوية على اللقطة قائلاً: "اجعل عائلتك قريبة".
كما نُشر فيديو لأصالة أثناء اعتمادها اللوك الجديد، فبدت متألقة وسعيدة بالنتيجة النهائية.
من جهة أخرى، أثارت أصالة ضجة بتصرفها نحو أنغام رغم خلافهما، حيث أطلت في أحد الفيديوهات وهي تغني أغنية الأخيرة الشهيرة "حالة خاصة جداً"، لتنهال التساؤلات هل الصلح بينهما يكون قريباً؟!
وكانت أصالة دخلت في خلاف مع أنغام بعد أن تزوجت الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وخرجت الفنانة السورية في عدة لقاءات تؤكد على صدمتها من زيجة زميلتها المصرية من زوج قريبتها.
ومن جهتها، أكدت أنغام أن علاقتها بأصالة لم تكن بهذه القوة التي تحكي عنها، لتبدي استغرابها من هجومها العنيف ضدها.
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