منها تنظيف فرش المكياج.. 10 استخدامات لمسدس الشمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– شيماء مرسي

لا تستغنى ربات البيوت عن مسدس الغراء الساخن أو الشمع، لكنّ كثيرات لا يعرفن أنّه يمكن استخدامه لأكثر من غرض.

في النقاط العشر التالية، نستعرض أهم استخدامات مسدس الشمع التي تُسهل على ربة المنزل الكثير من الأمور، وفق ما ذكر موقع "experthometips"

- لصق شماعة الملابس الممزقة حتى لا تسقط الملابس منها، بإضافة بعض نقاط من الغراء الساخن أسفل كل ذراع شماعة، ثم تركه حتى يجف.

- استخدمه في إغلاق صناديق الشحن بدلًا من العبث بها، وللحفاظ عليها.

- القيام ببعض الإصلاحات، مثل لصق لعب الأطفال الممزقة.

- ليس فقط للصق الأشياء، ولكن أيضا لتزيين إناء وكتابة بعض الكلمات اللطيفة عليه بالغراء الساخن وتركها تجف ثم إضافة الألوان المفضلة عليه.

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- سيكون أفضل حل لمنع انزلاق الأحذية من خلال وضع بعض النقاط من مسدس الشمع أسفل الحذاء ثم تركه تجف.

- يمكنه حماية لعب الأطفال من خلال إغلاق الثقوب الموجودة باللعبة.

- يمكنك إعادة تغيير قماش المكتب عند تلفه أو تزيينه بسهولة باستخدام مسدس الشمع.

- تثبيت السجادة بدلا من الانزلاق، من خلال وضع الغراء الساخن على أطراف السجادة ثم تركه يجف.

- يمكنك تصميم بعض الرسومات وطلائها باللون المفضل لديك، واستخدامها في أمور حياتك.

- يستخدم أيضا في تنظيف فرش المكياج من خلال تحضير وعاء ووضع بعض الغراء الساخن على شكل أمواج، لتنظيف وغسل فرش المكياج في الإناء.