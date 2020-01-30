"عندك برد؟".. قائمة بالمسموح والممنوع من الأطعمة والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تزداد الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في فصل الشتاء، وينصح الأطباء المرضى بتناول بعض الأطعمة التي تساهم في العلاج، وتجنب البعض الآخر التي تتسبب في زيادة حدته.

نوضح لكم بعض الأطعمة والمشروبات التي يوصي بها في علاج الإنفلونزا، وأيضًا التي يجب تجنبها، وفقا لموقع "health line":

أطعمة ومشروبات يوصي بها:

- الأطعمة الغنية بالثوم، حيث إن الثوم يساعد في تقوية المناعة، ويقلل من شدة الأعراض.

- شوربة الدجاج مع الخضروات، حيث تُخفف من أعراض البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.

- الفواكه التي تحتوي على فيتاميني "C" و"g"، مثل: البرتقال واليوسفي والفراولة، حيث تساهم في مكافحة البرد والإنفلونزا، وتعمل على تقوية المناعة.

- الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والفلفل الأخضر، لاحتواء كلا منهم على فيتاميني "ه" و"ج"، لتقوية المناعة وتقليل الفترة التي يصاب فيها المرضي بنزلات الإنفلونزا.

- البروكلى، فهو قوة غذائية تفيد جسم المريض لاحتوائه على الألياف والكالسيوم.

-الشوفان، يعد مصدرا لفيتامين "ه" ومضاد للأكسدة ويكافح أعراض البرد الشديدة.

- عسل النحل، مفيد جدًا في علاج الكحة والتهابات الحلق، ويحسن الجهاز التنفسي.

- الشاي الأخضر الساخن، من أفضل المشروبات لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، فهو يخفف من التهاب الحلق.

- الزنجبيل، من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

- عصير البرتقال، مهم جدا، حيث إنه يحتوي كل على فيتامين "C" المضاد للأكسدة، ويعزز من المناعة ويساعد في الشفاء سريعًا.

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- يعد عصير الليمون من الحمضيات الذي يساعد أيضًا على الشفاء سريعًا من نزلات البرد، وأيضا عصير الجوافة، من المشروبات التي تساعد على الشفاء سريعًا من نزلات البرد.

- سمك السلمون أو التونة، يساعد في تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من التهابات البرد والإنفلونزا.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها عند الإصابة بالإنفلونزا:

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، حيث إنها تسبب جفاف الجسم، وتزيد من الشعور بآلام العضلات.

- ينصح بالابتعاد عن البيتزا، لأنها تحتوي على الجبن والطماطم، التي تكثر من أعراض البرد وحدوث الالتهابات.

- الوجبات السريعة، تقلل من فرصة الشفاء السريع لعدم احتوائها على الفيتامينات المطلوبة لغذاء الجسم في هذه الفترة.

- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالفلفل الحار، حيث إنه يسبب حدوث التهاب الحلق، وزيادة إنتاج مخاط الأنف.

-الحرص على الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالزبدة والشكولاتة، حيث إنها تزيد من أعراض الإنفلونزا والتهابات الحلق.

- منتجات الألبان بكافة أنواعها، حيث إنها تزيد من الأعراض، وتؤخر الشفاء العاجل.

- تجنب تناول الأيس كريم والتمر، لاحتوائهما على كثير من السكر، ما يؤدي إلى حدوث التهابات الحلق وزيادة السعال.

- اللحوم الحمراء، لأنها غنية بالدهون التي تزيد من أعراض نزلات البرد والأنفلونزا.

- فاكهة الأفوكادو، تناولها بكثرة يسبب سيلان الأنف.

- ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون، لأنها تؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعي.

-عصير الفراولة، يزيد من نزلات البرد والإنفلونزا.