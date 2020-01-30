فساتين مخمل فاخرة بأسلوب نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:42 مساءً - فساتين المخمل عبر التاريخ، ارتبطت بالفخامة وبالاطلالات الراقية، ودور الأزياء العالمية حريصة في كل موسم على تقديم أجمل موديلات فساتين مخمل ضمن مجموعاتها، والكثيرات من النجمات يعشقن المخمل ويخترنه على فساتين السهرة المميزة، ومؤخرًا شاهدنا الكثيرات من النجمات العالميات وقد تألقن بأجمل فساتين مخمل في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، وإليكِ بعض الأمثلة.

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اطلالة دراماتيكية في المخمل الأسود تألقت بها بلايك لايفلي:

بلايك لايفلي في فستان مخمل أسود نسقته بطريقة مبتكرة





من المعروف عن النجمة الجميلة بلايك لايفلي Blake Lively اطلالاتها المبتكرة واللافتة في مختلف المناسبات، ومؤخرًا وفي حفل افتتاح فيلمها الجديد، شاهدناها في اطلالة دراماتيكية باللون الأسود اختارت فيها فستان مخمل من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بقصة مكشوفة الأكتاف، وقد نسقت معه قفازات من الجلد الأسود وجزمة عالية، وزينت اللوك بعقد لافت من الماس واللؤلؤ.





جنيفر لوبيز في فستان مخمل أسود من جورج حبيقة:

جينيفر لوبيز متألقة في فستان مخمل أسود





أطلّت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في لوك فاخر في حفل الـ SAG Awards مؤخرًا، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika وكان عبارة عن فستان سهرة من مزيج المخمل مع الحرير باللون الأسود بقصة الأوف شولدرز، ومزين بشريطة من الخلف وقد نسقت معه كلاتش صغير أسود ومجوهرات ماسية بارزة، وبدت راقية ومتألقة.

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ديزي ريدلي في فستان مخمل من فيفيان ويستوود:

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ديزي ريدلي في فستان مخمل أزرق من فيفيان ويستوود



أما النجمة الشابة ديزي ريدلي Daisy Ridley فقد شاهدناها في اطلالة مميزة على السجادة الحمراء، في فستان من المخمل الأزرق حمل توقيع دار فيفيان ويستوود Vivianne Westwood بقصة مستوحاة من فساتين الملكات في العصر الفيكتوري، وبلون غني ومشرق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وخواتم ماسية ناعمة.





كيم كارداشيان في فستان مخمل باللون الأسود:

كيم كارداشيان أنيقة في فستان من المخمل الأسود





غالبًا ما نشاهد كيم كارداشيان Kim Kardashian في اطلالات جريئة وفاضحة على السجادة الحمراء، لكن في هذه المناسبة تألقت في لوك أنيق وراقٍ اختارت فيه فستانًا ناعمًا من المخمل باللون الأسود، بقصة الكتف الواحدة وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ.



فساتين مخمل راقية ومميزة تألقت بها النجمات العالميات في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.

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