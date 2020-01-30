الأزرق يسيطر على مشهد موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:42 مساءً - كان للون الازرق حضور لافت على المنصّات لأشهر العلامات التجارية خلال عروض ربيع وصيف 2020 .

ولون الأزرق الباهت هو لون أزرق فاتح يمكن الاستثمار فيه، إذ يعكس نوعاً من الراحة ويسهل تنسيقه في الإطلالة.وقد برز بقوة ضمن مجموعات ربيع 2020.

Bottega Veneta



ركز المصممون العالميون في مجموعاتهم على ابتكار تصاميم متنوعة من قماش الدنيم، فكانت الرائدة بذلك، دار شانيل بتصاميم متنوعة ذات طابع كلاسيكي لكن مصنوعة من الدنيم. كذلك الأمر مع مارك جايكوبس وكلوي ولويس فويتون وروبيرتو كافاللي وغيرهم كثر..

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الأفكار والطرق حول ارتداء الدنيم هي عديدة ومتنوعة،اذ من أبرز صيحات هذا الموسم أن تنسقي الدنيم مع الدنيم، على سبيل المثال ارتدي تنورة الدنيم مع قميص من الدنيم ذي لون أفتح بدرجات قليلة. فمن الأفضل عند خلط الدنيم التمييز بين الألوان بدلاً من مطابقتها بالضبط. كما يمكنك أن تعبري عن أسلوبك الأنثوي من خلال تنسيق قميص حرير مع سروالك الدنيم وحذاء ذي كعب عالي.

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