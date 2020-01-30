كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:42 مساءً - تهتم الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي بتنسيق أزيائها بشكلٍ واضح ومميز، فبالرغم من اختيارها لقطع ناعمة يغلب على تصميمها البساطة، إلا أنها تكملها بالاكسسوارات والمجوهرات التي تضيف لأزيائها الكثير، لذا جمعنا لكِ اليوم عزيزتي صورًا عدة تجملت بها باكسسوارات مميزة وعصرية تناسب الجمعات البسيطة والمشاوير اليومية، ومجوهرات أنيقة أضافت لطلتها الكثير من الفخامة، لتجعلها مناسبة للمناسبات الكبرى يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ المختلفة.

تنسيقات لإكسسوارات عصرية ومجوهرات على طريقة عهود العنزي

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لاطلالة بحرية نسقت عهود أقراطًا بفصّ لؤلؤ وعقدًا ملتفًّا حول الرقبة بفصوص متتالية، وسلسالًا آخر طويلًا مزينًا بفصوص صغيرة مع سوار ناعم مزين بفصوص متوسطة، وخاتمين طويلين ملتفين على الإصبع بطريقة شبابية ، وتالقت بطقم مكون من عقد ضخم فضي مزين بزهور وأحجار ذهبية، وأقراط طويلة.

تنسيقات لإكسسوارات عصرية ومجوهرات على طريقة عهود العنزي

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وسوارًا ضخمًا بالتصميم نفسه، وخاتمًا فضيًّا بحجر ذهبي ضخم ، وفي اطلالة أكثر نعومة، تزينت باقراط حمراء دائرية وسلسال ملتف على الرقبة زُين بفصوص صغيرة ، وفي اطلالة غُمرت بالروح الشبابية أطلت بساعة فضية وسوار فضي جمّل معصمها، وسلسال فضي مصمم بعقود عدة متتالية بفصوص فضية وتركواز، واكملت الاطلالة بنظارات سوداء.

تنسيقات لإكسسوارات عصرية ومجوهرات على طريقة عهود العنزي

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وفي الاطلالة الخامسة ظهرت بعقد ذهبي كبير ملتف بطريقة عصرية بتصميم سلسلة، واقراط ذهبية ناعمة وساعة ذهبية وسوار أسود شبابي، وأضافت أيضًا لجمال معصمها الآخر، أساور عدة ذهبية بشكل حلقي، ونظارات ضخمة وعصرية باللون البني ، ولاطلالة مناسبات تجملت بأقراط مميزة فضية على شكل فصوص ملتفة ومتتالية، وعقد فضي ناعم وثلاثة خواتم طويلة ملتفة بطريقة ناعمة، أحدها صُمّم بفصوص صغيرة، والآخر بفصوص اكثر ضخامة والثالث بشكل حلقي ملتف، وارتدت في اطلالة غمرها اللون الابيض، عقدًا بفصوص ضخمة فضية مزينه بشكل شمس، واقراطًا بسيطة ، وللمظهر الأخير اختارت أربعة سلاسل تزين لبسها الأسود، صُمّم الأول بشكل ملتف على الرقبة يتدنى منه فصوص عدة صغيرة، والثاني جاء بشكل ناعم وبزينة دائرية برسومات، وجاء الآخر بعقد أكثر ضخامة زُيّن بدائرة مرسومة، والأخير جاء بشكل كبير وطويل جدًّا برسومات عتيقة ونسقت معهما ساعة فضية في إحدى اليدين، وسوارًا فضيًّا، وآخر ذهبيًّا مصمميْن بشكل ناعم في اليد الأخرى، ونظارات عصرية ضخمة.

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تنسيقات لإكسسوارات عصرية ومجوهرات على طريقة عهود العنزي

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