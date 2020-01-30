بالصور .. إطلالات نجوى كرم باللون الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:42 مساءً - نجوى كرم تعشق الاطلالات اللافتة والجذابة، ولهذا نراها تختار دائمًا تصميمات الأزياء ذات الألوان الحيوية والقصات العصرية والمبتكرة، كما أنها تنوع في خياراتها بين المناسبات الكاجوال والرسمية، كما تنوع في الدرجات اللونية، وكثيرًا ما نراها بالأحمر على اعتبار أنه لون جذاب ولافت للأنظار، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات نجوى كرم باللون الأحمر الكاجوال منها والرسمية، التي نسقتها في مناسبات مختلفة، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق كاجوال في البنطلون الأحمر اعتمدته نجوى كرم:

تنسيق في البنطلون الأحمر اعتمدته نجوى كرم





مؤخرًا نسقت نجوى كرم اطلالة كاجوال ذات طابع شبابي، اختارت فيها بنطلونًا أحمر بقصة ضيقة مع سويتر معرقة باللونين الأبيض والأحمر، ومن فوقهما اعتمدت جاكيت جلد أسود بقصة البومبر، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض.

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جمبسوت أحمر نسقته نجوى كرم بأسلوب أنيق:

جمبسوت أحمر اختارته نجوى كرم لأحد المشاوير



شاهدنا نجوى كرم في اطلالة نسقتها للسفر، وقد اختارت فيها جمبسوت باللون الأحمر بقصة أنيقة مزينًا بحزام قماشي على الخصر، وقد نسقت معه حقيبة كتف باللون الزهري من شانيل Chanel وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج وأكملت الاطلالة بنظارة شمسية بتصميم الـ Aviator.

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القميص الأحمر على طريقة نجوى كرم:

نسقت نجوى كرم قميص أحمر مع تنورة جلد



لوك جمع بين الأناقة والعصرية نسقته نجوى كرم، وقد اختارت فيه قميصًا مميزًا باللون الأحمر مزينًا بربطة على الرقبة، وقد نسقت معه تنورة قصيرة من الجلد الأسود مطرزة بالورود، وأكملت الاطلالة بجزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة.



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نجوى كرم على المسرح في فستان باللون الأحمر:

فستان أحمر اوف شولدرز تألقت به نجوى كرم



دائمًا تختار نجوى كرم فساتين سهرة مميزة على المسرح، وكثيرًا ما تعتمد اللون الأحمر، مثل هذه الاطلالة ذات الطابع الفاخر الذي اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر بقصة الأوف شولدرز، ومزينًا من الخلف بشريطة كبيرة، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية لافتة.



اطلالات نجوى كرم باللون الأحمر لافتة وجذابة نسقتها لمناسبات مختلفة وبأساليب أنيقة وعصرية، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذا اللون عليها.

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