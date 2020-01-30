كارديجان صوف للمحجبات لاطلالة محتشمة في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - الكارديجان الصوف هو الحل العملي دائمًا لاطلالة محتشمة للصبايا في الشتاء، فهو قطعة بسيطة ومنفردة بذاتها، تناسب الكثير من الاطلالات للمحجبات، خاصًة إذا كان لديكِ قطعة ضيقة مميزة، ترغبين في ارتدائها، وتريدين اعتمادها لتناسب حجابكِ، ليأتي دور الكارديغان الصوف ليكمل اللوك.
الكارديجان الصوف مع الأكمام الواسعة من ميلانيا الترك
اعتمدت الفاشينيستا ميلانيا الترك على الكارديجان الصوف مع الأكمام الواسعة، لتنسقه بطريقة كاجوال مع القميص الأبيض، والبنطلون الأسود الضيق، واختارت حزام الخصر لاطلالة رشيقة خاصًة مع مقاس الكارديجان الطويل.
ومع الكارديغان الطويل، يمكنكِ بكل سهولة اعتماد بوت الساق الطويل، لاطلالة محتشمة وجريئة، مناسب للمحجبات.
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الكارديجان الصوف الأبيض لاطلالة مخملية بأسلوب جاسمين فارس
من الألوان التي يمكنكِ اعتمادها للكارديجان الصوف هو اللون الأبيض، تحديدًا لمحبات اللمسات المخملية، كالتي اختارته الفاشينيتسا جاسمين فارس، مع البنطلون الجينز عالي الخصر، وتوب نود روز، اعتمديه بأوقات الجامعة، أو باطلالاتكِ النهارية المختلفة.
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الكارديجان الطويل مع الجينز الأسود بأسلوب لينا أسعد
اعتمدت لينا أسعد على الكارديجان الطويل بطريقة مختلفة على عكس ما تعودنا عليها، إذ اختارت الكارديجان باللون الأزرق البترولي، مع الجينز الأسود منخفض الخصر، وحزام نود، لستايل ناسب كثيرا قامتها الممشوقة.
وبالطبع وضعت لمستها المخملية باعتماد شنطة غوتشي متوسطة الحجم لاطلالة كاجوال.
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الكارديجان الطويل مع حزام الخصر من إلين تاهي
إذا كنتِ ترغبين في اعتماد حزام الخصر مع الكارديجان، إليكِ هذا اللوك من الفاشينيستا إلين تاهي، الذي اختاري فيه كارديغان طويل باللون البرتقالي اليقطيني، مع بنطلون جلد أسود، ونسّقت معهما حزام الخصر باللون الأسود، وهو من التنسيقات المميزة التي تناسب الصبايا الممتلئات، لاطلالة أكثر رشاقة.
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الكارديغان الصوف الطويل مع البنطلون الجلد من الفاشينيستا ظهيرة
أعجبنا هذا اللوك من الفاشينيتسا ظهيرة باختيار البنطلون الجلد الواسع نسبيًا عالي الخصر، مع توب ضيق، ليكون الكارديجان باللون الأخضر الزيتي هو القطعة الأنيقة والملفتة باللوك.
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