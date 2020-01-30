كارديجان صوف للمحجبات لاطلالة محتشمة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - الكارديجان الصوف هو الحل العملي دائمًا لاطلالة محتشمة للصبايا في الشتاء، فهو قطعة بسيطة ومنفردة بذاتها، تناسب الكثير من الاطلالات للمحجبات، خاصًة إذا كان لديكِ قطعة ضيقة مميزة، ترغبين في ارتدائها، وتريدين اعتمادها لتناسب حجابكِ، ليأتي دور الكارديغان الصوف ليكمل اللوك.

الكارديجان الصوف مع الأكمام الواسعة من ميلانيا الترك

الكارديجان الصوف مع الأكمام الواسعة من ميلانيا الترك





اعتمدت الفاشينيستا ميلانيا الترك على الكارديجان الصوف مع الأكمام الواسعة، لتنسقه بطريقة كاجوال مع القميص الأبيض، والبنطلون الأسود الضيق، واختارت حزام الخصر لاطلالة رشيقة خاصًة مع مقاس الكارديجان الطويل.

ومع الكارديغان الطويل، يمكنكِ بكل سهولة اعتماد بوت الساق الطويل، لاطلالة محتشمة وجريئة، مناسب للمحجبات.

تابعي المزيد: أبرز صيحات تنانير طويلة للمحجبات من وحي الفاشينيستا





الكارديجان الصوف الأبيض لاطلالة مخملية بأسلوب جاسمين فارس

الكارديجان الصوف الأبيض لاطلالة مخملية بأسلوب جاسمين فارس





من الألوان التي يمكنكِ اعتمادها للكارديجان الصوف هو اللون الأبيض، تحديدًا لمحبات اللمسات المخملية، كالتي اختارته الفاشينيتسا جاسمين فارس، مع البنطلون الجينز عالي الخصر، وتوب نود روز، اعتمديه بأوقات الجامعة، أو باطلالاتكِ النهارية المختلفة.

تابعي المزيد: ملابس محجبات للقصيرات موضة شتاء 2020





الكارديجان الطويل مع الجينز الأسود بأسلوب لينا أسعد

الكارديجان الطويل مع الجينز الأسود بأسلوب لينا أسعد





اعتمدت لينا أسعد على الكارديجان الطويل بطريقة مختلفة على عكس ما تعودنا عليها، إذ اختارت الكارديجان باللون الأزرق البترولي، مع الجينز الأسود منخفض الخصر، وحزام نود، لستايل ناسب كثيرا قامتها الممشوقة.

وبالطبع وضعت لمستها المخملية باعتماد شنطة غوتشي متوسطة الحجم لاطلالة كاجوال.

تابعي المزيد: ‫أزياء محجبات جديدة على طريقة مدونات الموضة

Advertisements





الكارديجان الطويل مع حزام الخصر من إلين تاهي

الكارديجان الطويل مع حزام الخصر من إلين تاهي



إذا كنتِ ترغبين في اعتماد حزام الخصر مع الكارديجان، إليكِ هذا اللوك من الفاشينيستا إلين تاهي، الذي اختاري فيه كارديغان طويل باللون البرتقالي اليقطيني، مع بنطلون جلد أسود، ونسّقت معهما حزام الخصر باللون الأسود، وهو من التنسيقات المميزة التي تناسب الصبايا الممتلئات، لاطلالة أكثر رشاقة.

تابعي المزيد: إطلالات شتوية للمحجبات باللون الأسود





الكارديغان الصوف الطويل مع البنطلون الجلد من الفاشينيستا ظهيرة

الكارديغان الصوف الطويل مع البنطلون الجلد من الفاشينيستا ظهيرة





أعجبنا هذا اللوك من الفاشينيتسا ظهيرة باختيار البنطلون الجلد الواسع نسبيًا عالي الخصر، مع توب ضيق، ليكون الكارديجان باللون الأخضر الزيتي هو القطعة الأنيقة والملفتة باللوك.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: معاطف ملونة موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات