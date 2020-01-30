عبايات سوداء موضة الموسم تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - اكتظت المجموعات الجديدة لأشهر الماركات بتصميمات فريدة من العبايات السوداء، ننصحك بإلقاء نظرة على القطع التي جمعناها لكِ قبل اتخاذ القرار بإقتناء موديلات جديدة تثري بها خزانتك.



إليكِ آخر الصيحات ونصائح لإختيار العباية التي تساعدك في إخفاء عيوب جسمك.



عبايات سوداء موضة الموسم للقوام الكمثري

عبايات سوداء موضة 2020 للقوام الكمثري

تميزت عبايات هذا الموسم بالتطريز الذي يزين الأكتاف والأكمام كما في الموديلات التي رصدناها لدى ماركات بارزة مثل موزان Mauzan وهانية البريكان Hania collection، اقتني واحد من تلك التصاميم في حال كان قوامك على شكل الكمثرى.



عبايات سوداء موضة 2020 تخفي البطن البارز

عبايات سوداء موضة 2020 تخفي البطن البارز

اذا كنت تعانين من مشكلة بروز البطن ننصحك بإعتماد العبايات المصممة بتفاصيل تساعدك في إخفاء منطقة الخصر الممتلئ، جربي الموديلات المزينة بكسرات البليسيه من توقيع ماركة Clue وماركة Ciel dubai أو العبايات بقصة الـ Wrap من مجموعة Wings Dubai.

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عبايات سوداء للقصيرات تزيد من الطول

عبايات سوداء للقصيرات تزيد من الطول

تحظى قصيرات القامة بخيارات عديدة تساعد في الإيحاء بأنهن أكثر طولًا، أبرزها العبايات المطرزة بشكل عمودي من توقيع دار موزان Mauzan وNafs designs وحصة الفلاسي Hessa AlFalasi.

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عبايات سوداء آخر موضة للقوام التفاحة

عبايات سوداء آخر موضة للقوام التفاحة

احرصي على إختيار عباية يتركز تطريزها حول الحافة أو القسم السفلي منها بشكل عام مثل الموديلات التي تألقت بها عارضات ماركة لوزان Louzan اذا كان قوامك على شكل التفاحة لتشتتي النظر عن الجزء العلوي الممتلئ من جسمك.

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