تنسيق معاطف 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - شهد شتاء 2020 تنوع كبير في موديلات المعاطف ونسقتها الفاشينيستا بطرق ملهمة وأنيقة، ندعوك لمشاهدة أحدث اطلالاتهن، وإكتشاف طرق جديدة لإرتداء أبرز الصيحات بكل أناقة.

معاطف ماكسي موضة شتاء 2020 معاطف ماكسي موضة شتاء 2020 تربعت صيحة المعاطف الماكسي على عرش الموضة العالمية، ننصحك بإختيار معطف أسود لتنحيف الجسم وتنسيقه مع قميص ترتان طويل وبنطال أسود مستقيم القصة وتممي اللوك بحقيبة وبوت باللون الأسود، أما اذا كنتِ نحيلة الجسم فننصحك بإعتماد معطف بطبعة المربعات الكلاسيكية ولائميه مع توب وبنطال باللون الأسود لتطيلي قامتك وأنتعلي حذاء Nude لتضفي على اللوك لمسة أنثوية راقية.



معاطف فرو فخمة موضة الموسم معاطف فرو فخمة موضة الموسم لن تستطيعي هذا الموسم أن تتجاهلي موضة المعاطف الفرو لاسيما الموديلات البيضاء، جربي تنسيقها مع قميص أبيض وبنطال أسود لإطلالة مونوكروم راقية وأنتعلي حذاء مزين برباط أمامي وأرتدي حقيبة كتف بيضاء بحجم متوسط وزيني رأسك بطرحة بإحدى الألوان الترابية الرائجة.

معاطف بطبعة houndstooth موضة 2020 Advertisements معاطف بطبعة houndstooth موضة 2020 شقت صيحة طبعة طريقها إلى منصات العروض ومنه إلى إطلالات الفاشينيستا المحجبات، انتبهي فالمعاطف المصممة بهذا النمط لا تناسب الممتلئات لا سيما صاحبات القوام التفاحة، نسقي معطف متوسط الطول مع كنزة بيضاء وبنطال أسود Skinny وأكملي أناقتك ببوت أسود قصير Ankle boots وحقيبة الكتف السوداء المبطنة من شانيل Chanel.

معاطف فاتحة اللون وطرق تنسيقها معاطف فاتحة اللون وطرق تنسيقها برزت هذا الشتاء صيحة المعاطف البيج الفاتحة والمعاطف البيضاء، نسقتها الفاشينيستا المحجبات مع فساتين طويلة مستقيمة القصة من اللون نفسه، ننصحك بتنسيق هذه الستايل مع معطف طويل يصل إلى الكاحل لإطلالة محتشمة وساترة تناسب الحجاب وأنتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض ليضمن لكِ الراحة خلال طلعات النهار. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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