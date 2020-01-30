للرجل.. خيارات شتوية من إبراهيم عبد الرحمن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - يعد إبراهيم عبد الرحمن أحد أبرز المشاهير الشباب في السعودية، ويُعرف بحسِّه الكوميدي، كما اشتُهر بستايله الشبابي الخاص، حيث يتميز بإضافة لمساته الخاصة التي نلاحظها في إطلالاته اليومية، حيث يعتمد البساطة والسهولة والبعد عن التعقيد، ويتميز بدمج الألوان والقطع البسيطة والمزينة.

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إبراهيم عبد الرحمن



يتميز إبراهيم في فصل الشتاء بتنسيق البلوفرات الفاتحة المزينة والجاكيتات الفاتحة مع البناطيل البنية والأحذية البيضاء لزيّ شبابي، ويرتدي جاكيتًا برتقاليًّا مع بنطال رمادي واسع لإطلالة عصرية، في حين يظهر ببنطال أسود وبلوزة خضراء مع معطف بني طويل مزين بخطوط مميزة، واختار بلوزة رمادية مع بنطال وجاكيت باللون الأسود تزينهما كتابة لستايل بسيط.

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إبراهيم عبد الرحمن

كما يطل إبراهيم بالجاكيتات والبلايز الداكنة مع بناطيل الجينز السوداء البسيطة أو البناطيل السوداء المزينة بالألوان والأحذية الفاتحة الشبابية، وينسق الزي الرسمي الأسود المكون من بليزر وبنطال مع بلوزة حمراء وحذاء أزرق لكسر اللون، ويكمل إطلالاته بالنظارات الحمراء المزينة بإطار أسود، أو الصغيرة الشفافة، أو الحمراء البسيطة بأنواعها، والسوداء، والنظارات الكحلية الضخمة.

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