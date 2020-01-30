"والدها طلب الأمن".. حكاية عريس طارد فيروز وهرب من الشرطة

خفة ودلع وأداء مبهر، هكذا أطلت الطفلة المعجزة، على شاشات السينما، منذ بداية انطلاقها في عالم الفن، عام 1950، في فيلم"ياسمين"، مع الفنان أنور وجدي، والفنانة مديحة يسري وزكي رستم، ويتزامن اليوم 30 يناير، الذكرى الرابعة على رحيلها، منذ عام 2016، بعد معاناة من مشاكل كثيرة في الكبد والكلى عن عمر ناهز الـ72عامًا.

ويقدم هُن موقف تعرضت له الفنانة ومطاردة من أحد المعجبين، خلال تصويرها أحد الأفلام، خلال السطور التالية..

رغم قصر مشوارها الفني، إلا أن فيروز تمتعت بشهرة وحب كبيرة، ما جعلها تتعرض لموقف خلال تصويرها أحد الأفلام، واستدعى الأمر لإبلاغ والدها واستحضار الشرطة.

طاردها أحد معجبيها، حينما كانت تجلس داخل حديقة استديو الأهرام، حيث تفاجأت بشاب يقترب منها ويعطيها بطاقته الشخصية، ويعرفها بنفسه، وطلب منها التحدث معها.

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في البداية ظنت فيروز أنه أحد المعجبين، لكنها صُدمت بعدما طلب منها الزواج لتقابل الأمر بابتسامة في البداية لكنها وجدت الشاب مُصر على طلبه، فذهبت إلى بعض موظفي الاستوديو تخبرهم بما حدث، وعندما سألوه مرة أخرى عما يريده من فيروز.

أصر الشاب على عدم الانصراف إلا بعد مقابلة والدها الذي تصادف حضوره، فطلب منه الموافقة على الزواج من ابنته، وبدا يرصد مميزاته كـ"عريس"، كما أخرج من بدلته علبة داخلها عقد من الؤلؤ وقدمها لها "شبكة"، وفقًا لجريدة "الأخبار"، آنذاك.

لم يجد الشباب قبولًا لطلبه، فكان هناك اندفاعًا من والدها، ما جعله يقدم على طلب الشرطة، بعد رفض تام من الشاب مغادرة الاستديو، في حين استطاع موظفو الاستوديو في إقناعه بالمغادرة قبل وصول رجال الأمن.