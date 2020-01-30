"أطيب ولد بالعالم".. رسالة مؤثرة من أصالة لنجلها

شاركت الفنانة السورية، أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة نجلها علي، من طليقها طارق العريان.

وأرفقت تعليقًا على الصورة، قائلةً، "علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسة، وأحلي وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس، بيكون جاية عبالي أرقص من الفرح، والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب يا سعادة الرّوح".

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وكانت شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود علاقة بين أصالة وطبيبها الخاص فادي نصر، بعد انتشار عدد من الصور معه، ما جعله يحسم الجدل، خلال لقاء تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي، نافيًا كل الأنباء التي تتردد بشأن وجود علاقة تربطه بأصالة، قائلا: "إن كل ما يتردد غير صحيح، وأن أصالة باستمرار تحب المرح وعلاقتها بطبيبها مجرد صداقة، لأنها تعرفه منذ فترة طويلة".

يذكر أن أصالة أعلنت منذ أيام قليلة عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع التي سبقتها بين النفي والتشكيك في حقيقة الانفصال.