زارت القاهرة ودرست الأحياء.. 6 معلومات عن ابنة بيل جيتس "حبيبة الفارس المصري"

بعد قصة حب كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وافقت جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.

وتبلغ جينيفر من العمر 24 عاما، وهي أصغر بنات الملياردير الأميركي بعد كل من الابنة الكبرى فويبي وابنه روري.

تحمل كاثرين نفس جنسية والدها، فهي من أصل أمريكي وولدت بمدينة واشنطن.

درست جينيفر علم الأحياء فى جامعة ستانفورد، وكانت هذه هي نفس الجامعة التي تخرج منها "نايل" في عام 2013.

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أول مشاركة لجينيفر في عالم الفروسية، حيث هواياتها التي عشقتها منذ الصغر كانت في سن الخامسة عشر بمهرجان الفروسية بفلوريدا.

رغم مشاركات "كاثيرن" في عدد من سباقات الفروسية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على لقب أو بطولة في هذه الرياضة.

وفي عام 2018 زارت "جينيفر" القاهرة برفقة "نايل نصار"، لقضاء فترة عيد الميلاد ورأس السنة، ونشرا صورا لزيارتهما عبر إنستجرام.

علاقة سرية منذ 2016

وبدأت علاقة "كاثرين" بالفارس المصري عام 2016، ولكن حرص الثنائي على أن تبقى علاقتهما سريَّة بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الأعوام الأخيرة، بدا للجميع عشقهما وحبهما لبعضهما البعض عبر مشاركة متابعيهما صور لرحلاتهما ولقطات لطيفة تجمعهما في فعاليات مختلفة.