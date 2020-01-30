عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شاركت جنيفر جيتس، متابعيها موافقتها على الزواج من نايل نصار.
وأعلنت جنيفر أنها وافقت على خطبتها من الفارس المصري، ونشرت صورة لهما سويا، أثناء طلبه الزواج منها على حديقة مليئة بالثلوج.
وأرفقت إعلان خطبتهما والموافقة على الزواج، برسالة رومانسية خصته بها، وقالت، "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد اجتاحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ما فاجئني في أكثر المواقع أهمية لعلاقتنا العاطفية المشتركة".
وأضافت، "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والتقدم في السن، والضحك والحب معًا، موافقة مليون مرة".
يذكر أن ابنة بيل جيتس، والمصري نايل نصار وهو من أصول منوفية، تجمعهما قصة حب منذ ما يقرب من 4 سنوات هي حديث وسائل الإعلام العالمية، جمعهما حب السفر، والفروسية والتجول، وتعبر له جنيفر عن حبها دوما عبر "إنستجرام"، إلى أن قرر الثنائي الخطوبة أخيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر "حب يتحول لزواج".. ابنة بيل جيتس إلى المصري نايل نصار: مليون موافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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