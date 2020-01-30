احذري استخدام أواني الألومنيوم.. تسبب أمراضا خطيرة منها قرحة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اعتاد الكثير من النساء على استخدام أواني الألومنيوم في طهي الطعام، لكن هل هناك أضرار صحيّة تسببها أواني الطبخ المصنوعة من الألومنيوم؟

تتفاعل مواد الألومنيوم مع الطعام وتذوب عند الطهي، لتخلّف أضرارًا كثيرة نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعي "drmanik"و"timesofindia.indiatimes"، وأهم البدائل الصحية لطهي الطعام.

أضرار الألومنيوم

- بالرغم من أن الألومنيوم خفيف الوزن، لكنه شديد التفاعل مع الأطعمة الحمضية، حيث إنه يؤدى إلى تغيّر نكهة الطعام.

- تفاعل الألومنيوم مع كمية الطعام أثناء عملية الطهي تسبب مخاطر صحية كثيرة، لأن هذه الأواني تمتص الطعام وتذوب بشكل أسرع، حيث تجعل الشخص يشعر بالحموضة المفرطة وانتفاخ البطن.

- من الأضرار التي تسببها أيضًا، القرحة الهضمية وعسر هضم الطعام والالتهابات المزمنة في الأمعاء وقرحة المعدة، والقولون التقرحي، بالإضافة إلى هشاشة العظام.

- بمرور الوقت واستخدام هذه الأواني بشكل مستمر، يتم خدش الطلاء الموجود بها، ويذوب الألمونيوم في الطعام عند تناوله، ما يؤدي إلى انتشار البكتريا في المعدة.

- يمكن أن يؤدي طهي الطعام في الألمونيوم إلى الإصابة بسرطان الكلى، وسرطان الدم، خاصة عند الأطفال.

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- ضعف الجهاز المناعي، من الأضرار التي تسببها أيضًا أواني الطهي الألومنيوم.

- استمرار طهي الطعام في الأواني الألومنيوم، يؤثر على الذاكرة وقد يسبب مرض ألزهايمر والخرف.

البدائل الصحية لطهي الطعام:

هناك الكثير من أواني الطهي الصحية، التي لا تتفاعل مع الحرارة والطعام، تكون صحية، مثل:

- أواني الطهي التيفال: أفضل الأواني العملية، حيث تحتفظ بعناصر التغذية الكاملة للطعام، ولا يذوب طلائه؛ لذلك لا ضرر في استخدامه.

- الأواني الفخارية: صحيّة لأنها مصنوعة من مكونات طبيعية وهي "الصلصال"، حيث إنها تحتفظ بالعناصر الغذائية عند طهي الطعام.

- الأواني النحاسية: يعتبر النحاس موصلًا جيدًا للحراة والطهي، ويساعد على اكتساب جميع العناصر الغذائية في الطعام.

- الأواني الزجاجية: يعد الزجاج من أدوات الطهي الأكثر أمانا في الطهي بالميكروويف، حيث إن طبيعته غير تفاعلية وتجعله صحي للطهي، فهو لا يمتص أي شيء من عناصر الطعام.

- أواني الاستانلس: تتميز هذه الأواني بأنها تقاوم الصدأ، وجيدة في الطهي وتتحمل الحرارة والخدوش.