مكياج ناعم وجذاب لأوقات النهار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 02:41 مساءً - سواء كنت تتحضّرين لزيارة العائلة أو لغداء في أحد المطاعم الفاخرة، أنت بحاجة إلى اختيار أسلوب مكياج أنيق وناعم في الوقت نفسه. فالمكياج الذي تطبّقينه عادة في السهرات والمناسبات الليلية، لا يناسب فترات النهار إذ يجعل ملامحك صاخبة وإطلالة مبالغة بعض الشيء.



في ما يأتي بعض الخطوات العملية لتطبيق مكياج ناعم وجذاب خلال النهار:



اختاري كريم أساس بتركيبة خفيقة وناعمة تساعدك في الحصول على لون متجانس دون أن يترك طبقة سميكة على وجهك. أو بإمكانك أن تختاري تركيبة البودرة المضغوطة.

كريم أساس بتركيبة خفيقة وناعمة



اختاري مستحضر كونسيلر بتركيبة خفيفة إنما قادراً على تأمين التغطية اللازمة لعيوب البشرة وإخفاء الهالات السوداء والشوائب عن بشرتك بشكل طبيعي جداً.

استخدمي قلم تحديد الحواجب أو البودرة لتلوينها بدل المستحضرات ذات تركيبة الكريم، فهما يجعلان حاجبين يبدوان بمظهر كثيف وجذاب إنما غير متكلّف.

كونسيلر بتركيبة خفيفة



حافظي على مكياج عينين بسيط. بإمكانك أن تكتفي بوضع لون ظلال بني أو رمادي دون إضافة الأيلاينر، مع الحرص على التخفيف من حدّة هذه الظلال. ثم أكملي المكياج مع لمسة الماسكرا التي ستمنح رموشك مظهراً جذاباً وتضيف من جاذبية عينيك.

لون ظلال بني أو رمادي



اختاري بلاش بلون جذاب وناعم من درجات اللون الزهري الزاهية أو لون الـBois de Rose الذي يعتبر الأنسب لهذا الوقت. أو بإمكانك أن تجعلي مكياجك يبدو برونزياً مع اختيار بلاش بدرجات البني الزاهية أيضاً.

بلاش بلون جذاب وناعم من درجات اللون الزهري



يعتبر أحمر الشفاه أكثر مستحضرات التجميل تأثيراً في مكياج الوجه بشكل عام حيث أن اختيار لونه يرتبط بأسلوب المكياج الذي ترغبين بإنجازه. ننصحك باختيار درجات زاهية من الزهري أو البيج بتركيبة الغلوس أو بالتركيبة الباهتة لتحافظي على مكياج وجه بسيط وجميل في الوقت نفسه.

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أحمر الشفاه

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