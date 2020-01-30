12 خطأً فادحاً عند وضع المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 02:41 مساءً - أخطاء المكياج تحوّل التبرّج من عامل تجميلي يعمل على إبراز جاذبية المرأة إلى عامل تخريبي يُفسد جمالَها، فبعض الأخطاء يمكن وصفها بالقاتلة في عالم المكياج، سنذكرها لكِ في ما يلي، ويمكن اختزالها تحت عنوان "إيّاكِ والمبالغة".

تابعي المزيد: مكياج عروس 2020..تعرفي إلى أبرز الصيحات



أخطاء وضع المكياج:

أخطاء المكياج



1- الإفراط في ترطيب البشرة: إذا كانت بشرتك رطبة جدّاً، يمكن للأساس أن ينزلق في المسام، مما يؤدّي الى تسليط الضوء على خطوط الوجه والتجاعيد، كما قد يمنحك نظرة مليئة بالبقع. يمكنك محاربة ذلك عن طريق استخدام مرطّب خفيف جدّاً.

2- وضع كريم الأساس غير المناسب للبشرة: قد تعتقدين أن الألوان الداكنة هي التي تخفي العيوب وآثار التعب والإرهاق، ولكنكِ على خطأ لأنها تضيف سنوات عديدة إلى وجهكِ، وكذلك الدرجات الفاتحة عن لون بشرتك ستجعل إطلالتك غير طبيعية. لذا يجب أن تختاري اللون الذي يناسب بشرتك، واختباره على البشرة وليس على اليد عند شرائه، ثم وزعيه جيدًا لتحصلي على بشرة مشرقة ولون موحد.

الكونسيلر

3- تطبيق كميّة كبيرة من الكونسيلر: الاكثار من وضع الكونسيلر تحت العين يعطي نتيجة عكسية فبدل من إخفاء العيوب سيعمل على إبرازها وتتجمّع خطوط تحت العين تُظهر التجاعيد.



4- المبالغة بتطبيق الكحل داخل العين: يجعل العين تبدو ضيّقة. يمكنكِ استخدام الكحل الملون داخل العين وبطريقة ناعمة لإطلالة مرحة وأكثر شبابًا، ولإخفاء علامات الإرهاق.

تابعي المزيد: حيل جمالية لإخفاء الحبوب وتصغير الأنف.. وأكثر

5- وضع الكحل على الخط السفلي للعينين: هذه الطريقة تجعل العينين أصغر في الحجم، بالإضافة إلى أنها تجعل مظهرك العام بالكامل يبدو أكبر سنًّا. وفي هذه الحال من الأفضل رسم خط من ظلال العيون أسفل العين شرط دمجة بطريقة تخفي الحدود الظاهرة التي تأكل من حجم العين.

رسم الحواجب

6- رسم الحواجب بكثافة: صحيح أنّ الحواجب الكثيفة تتصدّر الموضة وتمنحكِ إطلالة طبيعيّة، ولكن المبالغة في ملئها يمنح الوجه إطلالة اصطناعيّة.



7- المبالغة في رسم الأيلاينر: رسم العيون باستخدام الكحل أو الآي لاينر يحتاج لفهم شكل العين وما إذا كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك مع تجربة أكثر من رسمة للعين للوصول إلى الشكل المناسب.

Advertisements

إقرإي أيضًا: حمرة الشفايف الحمراء ورسم الحواجب... هذا ما يكرهه الرجال في المكياج

8- الاكثار من الماسكرا: تطبيق كميّة كبير من الماسكارا خاصة على الرموش السفليّة يُفسد مكياجك، فهذه الخطوة لا تجعل العين جذّابة، وإنّما تجعلها متكلّفة ومُتصنعة.



9- تطبيق ظلال العيون بطريقة خاطئة: رغم أنّ الأسود من الألوان الأساسيّة لإبراز العيون، إلّا أنّ تطبيق الظلال السوداء بطريقة مبالغ فيها يفسد شكلها ويجعلها تبدو صغيرة، كما أنّ وضع لون الأي شادو مطابق للون ملابسك يجعل إطلالتك مبالغ فيها. اختاري دائما لون أي شادو يليق بلون الفستان ولا يماثله.

أحمر الخدود

10- عدم اعطاء أحمر الخدود وقته: السرعة في تطبيق البودرة تجعل الوجه يبدو ملطّخاً، تجنبي الألوان الداكنة واستخدمي لونًا مناسبًا للون بشرتك، حتى يجعلك تبدين أصغر سنًّا، اختاري ألوانًا ناعمة كالروز والكشمير فهي تمنحكِ مظهرًا مشرقًا وأكثر نضارة، ويُنصح بتنسيق لون أحمر الخدود مع لون أحمر الشفاه لتبدو إطلالتك متناغمة، واحرصي على وضع البلاشر في اتجاه عظمة الخد وتوزيعه جيدًا حتى يبدو طبيعيًا.

11- تطبيق محدّد الشفاه الغامق: للحفاظ على أحمر الشفاه وجعل شفتيك تبدوان أكبر، عليك التنبّه وعدم الوقوع في الفخّ الذي تقع فيه العديد من النساء، وهو استخدام قلم شفاه داكن مقارنة بلون أحمر الشفاه المعتمد. فتحديد الشفاه خطوة لإبراز جمالها، ولكن ظهور هذا الخطّ بشكل واضح يفسد شكل أحمر الشفاه تماماً، ويظهر مكياجكِ عتيق الطراز.



12- الخروج بأحمر الشفاه عن حدود الشفاه: وضع أحمر الشفاه بطريقة مبالغ فيها أو خارج حدود الشفاه يعطيكِ مظهرًا أكبر سنًّا، كما أنه يبدو غير طبيعي ومتكلف، ولتتجنبي هذه المشكلة، استعملي قلم تحديد للشفاه من لون أحمر الشفاه نفسه، والذي يمنع خروج أحمر الشفاه عن الحد المطلوب، أما إذا خرج أحمر الشفاه بالفعل فيمكنكِ استخدام كونسيلر العين لإخفائه.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: دانا ابنة عاصي الحلاني تكشف عن موهبة بعيدة عن الغناء