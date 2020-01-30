زيت الخيار لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 02:41 مساءً - لا يمكن تعداد فوائد الزيوت الطبيعية لبشرة الوجه، وزيت الخيار هو أحد هذه الزيوت، إذ يساهم في تبييض البشرة وتوحيد لونها، والقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى فوائد زيت الخيار وطريقة تحضيره وكيفية استخدام وصفات زيت الخيار لتبييض وترطيب البشرة وإزالة التجاعيد.



فوائد زيت الخيار للبشرة

زيت الخيار

يحتوي زيت الخيار على مواد طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وتبييضها وتنظيفها من الخلايا الميتة، مما يجعلها نضرة وناعمة، كذلك يرطب البشرة ويمنع جفافها نظراً الى غناه الكبير بالمياه، يقاوم الأضرار التي تنتج من أشعة الشمس، ويؤخر علامات تقدم السن على البشرة مثل التجاعيد والتصبغات والخطوط الرفيعة، وذلك بسبب احتواء زيت الخيار على مضادات الأكسدة. بالإضافة الى أنه يخلصك من الهالات السود تحت العينين، ويعالج حب الشباب والبثور، وينظف البشرة من الأوساخ والشوائب، كما يقاوم علامات التعب والإجهاد التي قد تظهر على وجهك.

تابعي المزيد: سكراب القهوة للوجه لتجديد البشرة



طريقة تحضير زيت الخيار

قطّعي الخيار قطعاً دائرية من دون إزالة قشوره الخارجية، وضعيها في قارورة نظيفة ومعقمة، ثم أضيفي إليها كوبين من زيت الزيتون وأغلقي القارورة بإحكام، واتركيها مدة خمسة عشر يوماً، لكن احرصي على خضّها يومياً، بعد ذلك افتحي القارورة وصفي الزيت واحتفظي به الى حين الاستعمال.



وصفة زيت الخيار لتفتيح البشرة

زيت الخيار لتفتيح البشرة



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخيار مع ملعقة كبيرة من خل التفاح، وادهني المزيج على بشرة وجهك ودلكيها برفق من الأسفل الى الأعلى لمدة 5 دقائق. بعدها اشطفي وجهك جيداً بالمياه الدافئة.

يساعدك هذا القناع في تبييض بشرتك والتخلص من الشوائب وآثار حب الشباب.

Advertisements

تابعي المزيد: وصفات زيت الكاموميل للعناية ببشرة الجسم



وصفة زيت الخيار لشد البشرة

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخيار مع ملعقتين صغيرتين من زيت الألوفيرا، واعملي على تدليك وجهك بالخليط برفق، بعدها اغسلي وجهك بالغسول المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.

يعمل هذا القناع على شد البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة عليها.



وصفة زيت الخيار لترطيب البشرة

زيت الخيار لترطيب البشرة

قومي بشكل دوري، بتدليك بشرتك بزيت الخيار قبل الخلود الى النوم. واتركيه حتى صباح اليوم التالي. وفي الصباح، اغسلي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء الفاتر.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: أفضل كريمات زبدة الشيا لترطيب البشرة