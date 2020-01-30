حشو الحنك.... ما هي مخاطره وكلفته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 02:41 مساءً - بعد فيلر الشفايف، حشو الحنك هو أحدث ترند في جراحة التجميل للسيدات اللواتي يردن تغيير شكل الحنك من دون جراحة، وهو ما يسمّى بالjawline. هذه التقنية تقاوم العمرعن طريق تجديد الحجم المفقود في وجوهنا مع تقدّم العمر، وبالتالي تراجع خط الفك السفلي. الحشو الجلدي يحتوي على مواد ناعمة تشبه الهلام، مصنوعًة من حمض الهيالورونيك. هذه المواد إذا استُخدمت بالشكل الصحيح على الوجه، لها أهمية كبرى في إبراز جمال الفكّ.

هل فيلر الحنك مؤلم ؟

عبوة jawline تستمر حوالي 6-18 شهر



كشف الجرّاح الجمالي الدكتور جونكويل شانتري لصحيفة هاربرز بازار: "كان الفك أحد أكثرعمليات التغيير المطلوبة في عيادتي 2019 وأعتقد أنّ هذا من المقرر أن يستمر لعام 2020. وهذا الأمر ليس مقتصرًا على النساء الكبيرات في العمر، بل من جميع الأعمار يخترن حشو الفك. من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة تيري لونغ ماري كلير، أنّ معظم عبوات“jawline” تدوم حوالى 6 إلى 18 شهرًا بناءً على كيفية تفاعل جسمكِ. وأضافت أنّها لا تخلو من مخاطر أو آثار جانبية: الآثار الجانبية الموقتة - تلك التي تكون طبيعية تمامًا بعد حقن الوجه - يمكن أن تشمل التورم، والاحمرار. من المتوقّع أن تنتهي هذه العوارض في غضون بضعة أيام على الأكثر. بالإضافة إلى ذلك، إنّ ذلك سيسبب إزعاجًا.

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ما هي تكلفة حشو الحنك؟

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الحرص على كفاءة الطبيب الذي يقوم بالحقن



تختلف تكلفة الحشوات الجلدية بحسب العيادة، ولكن بشكل عام، في هي تكلّف حوالى 500 دولار لكل حقنة. نحذّر من عدم إجراء هذه التقنية خارج العيادة، أو التوجّه إلى سبا أو صالون تجميل. كما ننصح باختيار طبيب صاحب سيرة حسنة السمعة. خبراء تجميل وأطباء أمراض جلدية أكدوا على ضرورة التوجه لأطباء طبّقوا هذه التقنية من قبل، وتوصلوا إلى نتائج جيدة. هذا، وشدّدوا على ضرورة طلب صور قبل وبعد للمرضى اللواتي خضعن لحشو الحنك.

أطباء الأمراض الجلدّية أشاروا إلى أنّ الوجه يتضمن العديد من الهياكل الحساسة، على سبيل المثال: الأعصاب والأوعية والعينين.لذا، حذّروا من عدم كفاءة الشخص الذي يجري تقنية الحشو، إذ من شأن ذلك أن يسبب خطر التلف والعدوى وانسداد الشريان المؤدي إلى موت الأنسجة وتندبها. لذلك من المهم للغاية رؤية طبيب مختص يفهم تشريح الوجه ويعرف المناطق التي يجب تجنبها. كما لفتوا إلى حالات عدة تم فيها الحشو في صالوات تجميل أدت إلى تشوّه خلقي. تجدر الإشارة إلى أنّه عند القيام بتقنية الحشو بشكل جيد، يجب ان تكون الحشوة غير مرئية.

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