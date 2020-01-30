أسرار العناية بالأظافر... خطوات ووصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 02:41 مساءً - الأظافر النظيفة والمرتبة تعكس الكثير من شخصية المرأة وجمالها وجاذبيتها، لذا فإنّ طرق تنظيف الأظافر لا يمكن أن يكون موضوع جمالي عابر بل محطّة أساسية في روتين العناية بالأظافر، وعليكِ أن تعطيه بعضًا من وقتكِ واهتمامكِ.

إليكِ في ما يلي أبرز خطوات تنظيف الأظافر وأهم الخلطات الطبيعية للحصول على أظافر جميلة وصحيّة.

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خطوات تنظيف الأظافر:

تنظيف الأظافر



- أزيلي الأوساخ العالقة تحت الأظافر باستخدام مبرد حديدي برأس تحت إضاءةٍ قويةٍ.

- اغسلي يديك بالماء الدافئ واستخدمي صابونًا طبيعيًا لا يحتوي على مادة البارابين لأنّها تُضعف الأظافر، كما يجب الابتعاد عن المواد التي تحتوي على الكحول.

- بعد الانتهاء من غسل اليدين، انقعي أظافركِ بالماء الدافئ والصابون في وعاءٍ لمدّة ثلاث دقائق..

- جفّفي يديك جيدًا واستخدمي المبرد وابدأي بالبرد باتجاهٍ واحدٍ فقط، فكثيرٌ فالبرد من خلال تحريك المبرد للأمام والخلف يجعل الأظفر سهلة التكسُّر، كما يجب عدم استخدام المبرد إن كانت الأظافر مبللةً.

- احرصي ألا تُقصِّري الأظافر كثيرًا، وأبقي جُزءاً منها لحماية الجُزء العلوي من الإصبع.

- استخدمي معجون الأسنان لتبييض الأظافر من خلال الاستعانة بفرشاة أسنانٍ قديمة وضعي كميّة مناسبة من معجون الأسنان عليها مع فرك الأظافر بها بحركةٍ دائريّةٍ لمدّة دقيقة.



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وصفات طبيعية لتنظيف الأظافر





وصفة الليمون لتنظيف الأظافر

تنظيف الأظافر



انقعي أظافرك فى ماء مضاف إليه عصير أو شرائح ليمون لحوالي 5 دقائق من ثم افركيهما جيدا بواسطة فرشاة حيث يعمل الليمون على تفتيت الأوساخ والجلد الميت تحت الظفر ويساعد على تبييضهما.

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وصفة كربونات الصودا لتنظيف الأظافر

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تنظيف الأظافر



تعد هذه الطريقة سريعة المفعول لتنظيف الاظافر وتبييضهما بشكل سريع ومنح الظفر اللمعان. قومي بتذويب ملعقة من كربونات الصودا في وعاء ماء وانقعي الاظافر فيها لفترة دقائق من ثم افركيهم بواسطة فرشاة اسنان، ولاحظي النتيجة الفورية بنفسك.

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وصفة خل التفاح لتنظيف الأظافر

تنظيف الأظافر



يحتوي خل التفاح على الاحماض التي تتميز بخصائص التطهير والتبييض والمضادة للفطريات، لذا فهو يعد من افضل المواد المستخدمة في تنظيف الاظافر وتبييضها. قومي بنقع الاظافر بالقليل من الخل الممزوج بالماء وانتظري دقائق قبل فركهما جيدا بالفرشاة لازالة كل الترسبات عنها.

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