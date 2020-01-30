30 عاما من الغرام.. فيروز وجمجوم "الحب لا يعرف أديان"

كان عمرها 7 أعوام، عندما سحرت الجمهور برقصاتها وأغانيها الاستعراضية، راهن على نجاحها أنور وجدي بعدما انفض عنها محمد عبدالوهاب، خوفًا من المجازفة بموهبة صغيرة، لكنها استطاعت إثبات موهبتها، ليتهافت عليها المنتجون، إنها الفنانة"فيروز".

ويتزامن اليوم 30 يناير، الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة فيروز، التي رحلت عن عالمنا في عام 2016، ويقدم هُن قصة حبها مع الفنان بدر الدين جمجوم، خلال السطور التالية..

قصة حب رغم اختلاف الديانات

وقع بدر الدين في غرام الفنانة فيروز، منذ اللحظة الأولى التي رآها بها في فرقة "إسماعيل ياسين"، خطفت قلبه، وكان الإعجاب سيد الموقف، ليقرر الفنان الاعتراف لها والتي عُرفت داخل الوسط الفني وخارجه بالطفلة المعجزة، ونشأت بينهم قصة حب كبيرة عرفها الجميع وتوجت بالزواج رغم اختلاف ديانتهم فهو مسلم وهي مسيحية.

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رغم كونهما لا ينتميان لديانة واحدة إلا أن الحب ألَّف بين قلوبهما، فأحبها أثناء عملهما داخل فرقة "إسماعيل ياسين"، وقررا الزواج، دون أن يطلب منها اعتناق الإسلام وترك لها حرية الاختيار، والبقاء على عقيدتها، فكان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، وكانت هي الأخرى ترافقه في زيارته لمسجدي السيدة زينب والحسين، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا، وأنجبا أيمن وإيمان.

عاش الثنائي في عش الزوجية الذي كان يسكن به مع الممثل الراحل إبراهيم خان، بحكم كونهما عُزاب، فكانت شقتهما تعج بالأصدقاء في أي وقت من اليوم، وكانوا يملكون نسخا عديدة من مفاتيح الشقة، وهو ما سبب ارتباكا شديدا للزوجين في الأسابيع الأولى من الزواج، إلى أن ابتعدوا عن الذهاب للشقة.