عايز ألزهايمر يبعد عنك.. عليكي بالشاي

حملت دراسة جديدة بشرى إلى كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضراوات والفاكهة والشاي، بأنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وقال الباحثون، إن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضراوات والفاكهة والشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وتتبعت الدراسة حالات 921 شخصا على مدى ست سنوات بدءا من سن 81 عاما في المتوسط، وخلال فترة الدراسة جرى تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.

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وقال توماس هولاند كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة راش في مدينة شيكاغو الأميركية، "تناولوا الفاكهة والخضراوات خاصة الخضراوات الورقية واشربوا الشاي من حين لآخر".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني، "إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضراوات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية (نيورولوجي) معلومات عن الأنظمة الغذائية، لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من أربعة أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.