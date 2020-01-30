"أبو فيونكة" أحدث خناقات "الكابلز".. وخالد: "البنت مش تمام وهددتني"

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالمشاكل الشخصية، معظم من يتعرضون لمشكلة ما لا يترددون في كتابها لتلقى تفاعلا، وفي خلال دقائق قليلة تصبح تلك المشكلة هي حديث الساعة، و"ترند" فيسبوك، وفي الأغلب تكون تلك المشاكل عاطفية، على شاكلة، "مصطفى أبو تورتة"، و"مصطفى أبو تسعة"، وآخرهم هو "أبو فيونكة".

"سابني وبعدها بأسبوع خطب"، جملة جعلت كثير من رواد موقع "فيسبوك"، يتفاعلون مع مشكلة أمنية عبدالحميد وحبيبها السابق خالد الريس، كما روتها من منظورها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووصفت حبيبها السابق بـ"صاحب اليد القصيرة".

جمل وعبارات سب وقذف، كانت بين سطور قصتها التي أرفقتها بصورة لهما معا، وأوضحت خلال الرواية أنها جمعتها به قصة حب طوال عام ونصف، إلا أنه تركها ليخطب غيرها خلال أسبوع واحد، فأطلق عليه رواد "فيسبوك"، لقب "أبو فيونكة".

لم تنتهٍ المشكلة عند هذا الحد، فقد أوضحت أمنية أنها تتعرض لتهديدات مستمرة منه إذا ما حكت عما حدث بينهما، وطلبت حمايتها في حال حدث لها مكروه فهو المشتبه به الوحيد، خاصة وأنه يقول عنها كلاما غير صحيح بين أصدقائها، على حد قولها.

المنشور أصبح متداولا بسرعة كبيرة بين الصفحات والجروبات الخاصة بالفتيات، كما استخدمته كثير من صفحات "الكوميكس" كمادة للسخرية على غرار واقعة "مصطفى أبو تورتة".

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"خالد" يرد على اتهامات حبيبته السابقة

من جهته قرر الشاب خالد الريس أن يرد على ما ورد في هذا المنشور، ولجأ للقانون، حيث قال إن صديقته السابقة "أمنية" شهرت به بعد خطبته بعدة أيام، ونشر حساب صديق خالد موضحا أسباب انفصاله عنها، كما احتوى المنشور على رقم المحضر التابع لمدينتي، وأيضا محضر آخر في مباحث الإنترنت.

وقال خالد في تصريحات لـ"هن"، ما وصفه بـ الرواية الصحيحة لهذا الارتباط، "زي أي شاب اتعرفت على بنت ووجدتها غير مناسبة فاخترت إني أبعد عنها، وكان ده منذ أكثر من 7 أشهر، وأنا خاطب من شهر أكتوبر ومكنش في تواصل معاها تماما لحد ما قامت بالاتصال بي من أربعة أيام وقامت هي بتهديدي".

وتابع: "كنت فاكر انها هتستخدم عقلها بعد علمها مني لأكتر من مرة أننا غير متوافقين فكريا أو اجتماعيا، وخصوصا بعلمي أشياء خاصة عنها لا أحب التحدث فيها، واكتشفت أن هي (مش تمام)، وفي حاجات مش هينفع أقولها".

واختتم: "محاولتش أهددها أو أتواصل معاها بعد البوست، واخذت الإجراءات القانونية ضدها، ولن أتنازل عن حقي".

خبير أمني: عقوبة التشهير من سنة لـ 3

أوضح اللواء محمود الرشيدي خبير أمن المعلومات، في تصريحات لـ"هن"، أنه في حالة إثبات ما حدث من جهة الفتاة، فيعد ذلك "تشهير"، وعقوبته القانونية تبدأ من سنة لثلاثة، بالإضافة إلى دفع تعويض مادي.

وعن تلك النوعية من المنشورات اللتي تأخذ رواجا واسعا عبر السوشيال ميديا، أوضح، "لا أؤيد مطلقا عرض تلك النوعية من المشكلات لاحتوائها على رأي فردي قد يكون على صواب أو مخطئ، وأنصح كل رواد تلك الصفحات على التريث قبل الحكم على أي واقعة وعدم الاندراج نحوها كي لا يطولهم القانون".