توفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، والتي تدعى فاطمة في طاجيكستان، وكانت تبلغ من العمر 127 عاما، وذلك بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن الصحافة المحلية.
ولدت فاطمة ميرزاكولوفا أكبر معمرة بحسب جواز سفرها، في 13 مارس 1893، وتزوجت مرتين وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخص.
وعاصرت فاطمة إمارة بخاري والاتحاد السوفيتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة إلى فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وعملت فاطمة في مزرعة للقطن، حتى كان عمرها نحو 90 عاما، وكانت تتمتع هذه المعمرة بذاكرة جيدة وقدرة على التحرك حتى يومها الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فاطمة أكبر معمرة في العالم.. "عندها 200 حفيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.