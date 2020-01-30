الامارات | فيديو لـ"فاشينيستا" خليجية مشهورة تعنّف ابنها يتصدر "تويتر" ويثير غضب المتابعين

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لـ"فاشينيستا" خليجية مشهورة تعنّف ابنها يتصدر "تويتر" ويثير غضب المتابعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب فيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة داخلية للفاشينيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل، يظهرها وهي تعنف وتوبخ ابنها الصغير بألفاظ نابية تخدش الحياء، في موجة من الجدل والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مقطع الفيديو خلال ساعات محدودة تراند "تويتر"، عبر وسم أطلق عليه رواد السوشيال ميديا (#نهى_نبيل)، نشره وتداوله متابعوها تحت وطأة الصدمة، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه شديد الإساءة للإعلامية الكويتية.

وظهرت نهى نبيل بالفيديو في بيتها تعنف ابنها الصغير بإشارات عنف وصوت عالٍ وألفاظ نابية في حضور زوجها الذي يبدو أنه فضل السكوت وعدم التدخل، ما أثار موجة غضب من قسوة التعامل مع طفل صغير وتعديها السافر على حقوقه وإهانته بهذا الشكل.

وكتب أحد المغردين: "تنبيه: الفيديو يحتوي ألفاظاً نابية"، كما علق آخر مدافعاً عن خصوصية الفاشينيستا بالقول: "#نهى_نبيل بغض النظر عن كلامها وأسلوبها ورغم أني ما أحبها لكن شدخلكم جد شدخلكم!!؟؟ مو من حق ايي أحد ينتهك خصوصية بيت ناس ويسرب مقاطعهم وبطلوا مثالية بالله يااي انصدمنا ومدري ايش هذا الواقع محد قالكم ارفعوا احد فوق..".