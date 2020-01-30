تعرف على عروض المصممين العرب للخياطة الراقية في أسبوع الموضة في فرنسا

أسبوع الموضة الباريسيّ للخياطة الراقية لربيع 2020 حمل معه عروض تحاكي المرأة القويّة والعصرية من مصادر فنية وثقافية مختلفة. إليكِ أبرز ما لفتنا من مجموعات المصممين العرب في هذه العروض وقدّم رامي قاضي مجموعته للخياطة الراقية لربيع 2020 من خلال عرض أزياء إلكتروني ويعتبر هذا الحدث الأوّل في الشرق الأوسط. حملت المجموعة عنوان Kaleidoscope وتتمحور حول الطاقة الإيجابية والتوازن بين مختلف العناصر في الطبيعة. سيطرت ألوان قوس القزح على الأقمشة والتطريزات لتمنح الإطلالات طابعاً حالماً. العلاج بالألوان كان له حصة في المجموعة، فاللون الأخضر مثلاً الذي زيّن معظم التصاميم يرمز إلى النمو، الإنتعاش والشفاء. لفتتنا التفاصيل التي نقلت التصاميم إللى مستوى آخر مثل الحبيبات البرّاقة المعدنية وتلك المطبّعة، حبيبات الكريستال والريش الملوّن بالإضافة إلى الأورغانزا الذي يتّسم بالطبعات ثلاثية الأبعاد التي تضفي على التصميم روح المغامرة التي تأخذنا إلى مناطق مجهولة. كذلك، استحوذ على انتبهنا الفستان المصنوع بالكامل من البلاستيك الذي أعيد تدويره. لا تتقتصر فكرة هذا الموديل على إبراز الشفافية بل هو عبارة عن معالجة المشاكل البيئية من خلال الإستدامة.

مجموعة Maison Rabih Kayrouz للخياطة الراقية لربيع 2020

قدّم المصمم اللبناني ربيع كيروز مجموعته للخياطة الراقية لربيع 2020 من دون موسيقى، وسط أجواء من الهدوء. طغت على العرض، الأزياء المفككة التي أعيد خياطتها بشكل مبتكر. كذلك، سيطرت الألوان القوية مثل الأزرق، الأحمر والذهبي على معظم التصاميم إلى جانب لون البيج ولون الأسود. لفتتنا الفساتين الذهبية المطرّزة بالحبيبات البرّاقة الدائرية والمعاطف الطويلة التي يمكن إعتمادها في مختلف الإطلالات. كذلك، استحوذ على انتباهنا غياب الأحذية وارتداء الجوارب الملوّنة فقط.

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مجموعة Tima Abid للخياطة الراقية لربيع 2020

قدّمت المصممة السعودية تيما عابد أول عرض لها للخياطة الراقية ضمن أسبوع الموضة الباريسي. تميّزت المجموعة بالتصاميم الفاخرة، ذات القصات المبتكرة. طغت الزخرفات المتنوعة على الأقمشة مثل التطريزات، الريش والكشاكش الصغيرة التي أتت على شكل نقشات. لفتتنا الإطلالة باللون الذهبي وهي عبارة عن كروب توب وتنورة منتفخة يتّسمان بتطريزات الحبيبات البرّاقة المستطيلة وثلاثية الأبعاد. كذلك، استحوذ على انتباهنا فستان الزفاف الضيّق والشفاف والمرفق بكاب طويل. أمّا أكسسوار الشعر فأتى شبيه بتلك الصينية على شكل عصا وتمّ تغطيته بطرحة قصيرة مطرّزة بالحبيبات البرّاقة.

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مجموعة Nicolas Jebran للخياطة الراقية لربيع 2020

تحاكي هذه المجموعة التناقضات التي يواجهها الشخص بينه وبين نفسه. تميّزت الإطلالات بالحرفية العالية، إذ لاحظنا بروز التطريزات، أسلوب الترقيع والتفرغات في القماش التي أتت كلوحة فنية. طغت الألوان القوية على المجموعة مثل النيون والزهري إلى جانب الألوان الكلاسيكية. لفتتنا سترة البليزر المضيئة بلونها الأخضر والمطرّزة بالكامل بالحبيبات البرّاقة الخضراء والبنفسجية. كذلك، استحوذت على انتباهنا الفساتين الخالية من الزخرفات والمتميّزة بالطيات المنسدلة.

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