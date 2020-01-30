نصائح عليك اتباعها عند قياس ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قياسات صحيحة.
وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي الجلوس لمدة 5 دقائق مع الشعور بالهدوء والاسترخاء قبل إجراء القياس؛ نظرا لأن التوتر النفسي يتسبب في ارتفاع قيم الضغط.
وينبغي إجراء عملية القياس بمعدل مرتين بفاصل زمني يتراوح بين 30 و60 ثانية، علما بأن القيمة الأدنى، والتي غالبا ما تكون قيمة القياس الثاني، هي الأكثر دقة.
وعند إجراء القياس في الصباح، يراعى القيام بذلك قبل تناول وجبة الإفطار وقبل احتساء الشاي أو القهوة.
جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي 120/80 ملم زئبق.
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