3 أشياء تجنبها في منزلك: تسبب الطاقة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

يشعر بعض الأشخاص عند دخول أحد البيوت بمشاعر سلبية، وتزداد هذه المشكلة عندما يكون بيتهم الخاص، وذلك بسبب ارتكاب بعض العادات السلبية الخاطئة التي تحد من الطاقة الإيجابية في المنزل.

سها عيد، خبيرة علم طاقة المكان، أو ما يعرف بـ"الفانج شوي"، قالت لمصراوي، إن لكل منزل طاقته الخاصة، وكلما التزمنا بقوانين هذا العلم كلما شعرنا بالراحة والإيجابية في منازلنا أكثر.

و"الفانج شوي"، هو "علم يبدو غير معروف بعالمنا العربي إلا فقط عن طريق موروثات الأجداد وأقوالهم فيما نفعل ولا نفعل، والتي عرفوا منها الكثير إلا أنه لم يصل إلينا على مر العصور إلا القليل، ولكنني أخذته بجديّة كبيرة"، على حد قول خبيرة علم الطاقة.

في السطور التالية؛ تستعرض لكم خبيرة طاقة المكان، سها عيد، أبرز الأخطاء التي نفعلها وتجلب لنا الطاقة السلبية:

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-الإسراف:

ترك السباكة والحنفيات في البيت بدون إصلاح تبعث جوًا من الطاقة السلبية، وتعد إهدارًا وإسرافًا غير محبب.

- الجلوس في فوضي:

يُفضل إبعاد المكنسة وأدوات التنظيف ووضعها في خزانة خاصة بالمنزل؛ لأن وجودها متناثرة في جميع أرجاء المنزل تؤدي إلى التعثر بها والشعور بالإرهاق، ما يؤثر على الطاقة الإيجابية لدى الأشخاص.

- ترك باب الحمام مفتوحًا دائمًا:

يفضل إغلاق أبواب الحمامات التي تبعث على عدم الراحة والطاقة السلبية.

- صور سلبية:

يجب إزالة كل ما يرمز للفقر والحاجة والحوادث الأليمة من صور وذكريات حاضرة وماضية من المنزل كي لا يتكرر حدوثها.