روبوت من "الحمض النووي".. أحدث طرق علاج السرطان في روسيا

تأخذ مكافحة أمراض السرطان عددًا من الطرق الطبية، ولكن أكثرها حداثة وغرابة هو استخدام عدد من علماء جامعة بطرسبورج الروسية، فكرة جديدة كليًا لمكافحة أمراض السرطان، عن طريق اختراع روبوت متناهي الصغر.

يتكون هذا الروبوت الجديد بعناصر الحمض النووي، وهو لا يستطيع قتل خلايا السرطان فحسب، بل ويتعرف عليها في جميع أعضاء جسم الإنسان أيضا، وذلك بحسب دراسة نشر العلماء نتائجها في مجلة Chemistry–A European journal الأوروبية العلمية.

ويأتي اختراع عقاقير فعالة، قادرة على مكافحة أمراض السرطان دون أعراض جانبية، على رأس أولويات علماء الكيمياء والصيدلة والبيولوجيا.

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وفي ذات السياق يعلّق العلم آمالا كبيرة على العلاج الوراثي، الذي من شأنه مكافحة طفرات تنشأ في خلايا الإنسان، حيث أنَّ الحمض النووي هو أساس أي خلية، ويتضمن الشفرة الوراثية اللازمة لبقاء خلية على قيد الحياة.

وقالت الباحثة يكاترينا جونتشاروفا، إنَّ خللًا في الجينوم يتسبب في تحويل الخلية العادية إلى سرطانية، وتخلق "بروتينات فاسدة"، ما يؤدي إلى تكاثر خلايا سرطانية أخرى، وفي حال إيقاف عملية إنتاج البروتينات الفاسدة فإن الخلايا السرطانية تفقد قدرتها على التكاثر وتموت.

وروبوت "النانو" الذي اخترعه العلماء، بوسعه اكتشاف البروتينات الفاسدة وقطعها، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، وتكلفة مثل هذا الروبوت متناهي الصغر لا تتجاوز 19 دولار، أي ما يعادل 300 جنيه.