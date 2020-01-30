ليتيزيا ملكة إسبانيا ترتدي موضة البولكا دوتس بتجدّد في إطلالة ساحرة

تتألق ليتيزيا ملكة إسبانيا، مرة جديدة، لتفاجئنا باختياراتها الساحرة التي تبرز من خلال التصاميم الكاجوال والمواكبة لأبرز صيحات الموضة العصرية، فحافظت على أناقتها الاخيرة وأعادت احياء موضة البولكا دوتس بطرق شتوية وملفتة للنظر.ومن خلال رصدنا لإطلالات ليتيزيا ملكة إسبانيا، لاحظي كيف تألقت بموضة البولكا دوتس، بعد أن اختارت هذه الصيحة في اطلالات سابقة، اختارت ليتيزيا ملكة إسبانيا في إطلالتها الأخيرة دمج الكلاسيكية مع العصرية في الوقت عينه. فتألقت بموضة الفستان الطويل الذي يصل الى حدود الكاحل مع قماش البولكا دوتس الاسود مع الحبيبات البيضاء المنقطة على طول التصميم. فهذا الفستان الذي حمل توقيع دار Carolina Herrera برز بقصة محددة من الخصر قبل أن ينسدل بشكل ساحر الى الاسفل. كما نسّقت هذه الاطلالة مع صيحة البوتس الاسود عالي الساق والمخملي من توقيع Steve Madden.

وكانت ليتيزيا ملكة إسبانيا قد تألقت في إطلالات سابقة بموضة البنطلون الأسود الناعم والمستقيم بقصته التي تصل الى حدود الكاحل مع الخصر العالي. كما نسّقت هذا البنطلون مع التوب العصرية بأقمشة البولكا دوتس من توقيع دار Carolina Herrera، واللافت في العديد من الاطلالات، توجه ليتيزيا ملكة إسبانيا نحو الفساتين البيضاء التي تبرز بموضة البولكا دوتس ايضاً واختارتها بتصاميم واسعة ومشرقة للاطلالات اليومية.

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