هل فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام أو اللمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ذعراً كبيراً على مستوى العالم، بعدما أودى المرض بحياة 106 أشخاص في الصين لوحدها حتى الآن.
ومع انتشار العديد من الحقائق المغلوطة عن طريقة انتقاله، قال العلماء بأن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الملامسة باليدين، أو عن طريق تناول الأطعمة، بل ينتشر مباشرة من شخص مصاب إلى آخر عبر قطرات في الهواء تنجم عن العطاس أو السعال، حسب ما جاء في موقع "24 الإمارتي".
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه من غير المرجح أن يلتصق الفيروس بأي سطح مثل مقابض الأبواب أو قضبان الحافلات والقطارات، ولكن يُنصح بغسل اليدين باستمرار كإجراء احترازي.
كما ذكرت دراسة نشرت في مجلة علم الفيروسات الطبية بأن نوعين من الثعابين، وهما الكرايت الصينية والكوبرا الصينية، ربما كانا المصدر الأصلي للفيروس، ومع ذلك فهذه مجرد تكهنات تستند إلى تحليل الحمض النووي لعينات الفيروس ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أي تأكيد على هذا الأمر.
إضافة إلى ما سبق انتشرت تكهنات على نطاق واسع بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من الحيوانات، لأن المسؤولين في الصين تتبعوا انتشار المرض في سوق ووهان حيث يتم بيع الحيوانات الحية واللحوم غير المطهية.
وتقول بعض التقارير بأن الفيروس يمكن أن يصيب الحيوانات وينتشر بين الماشية، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر.
يذكر بأن بعض الأفراد المصابين قد يستضيفون الفيروس في أجسامهم دون ظهور أية أعراض على أرض الواقع، وفق ما نقل موقع "ذا نيوز مينيت" الإلكتروني.
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