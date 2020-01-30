نانا تحكي تفاصيل تعرضها للتحرش من سائق تاكسي وتنصح البنات: متسيبيش حقك

"مكنتش أتمنى أتعرض لموقف زى ده ولا حتى إنى اكتب الكلام ده".. هكذا بدأت نانا نصري في سرد قصة تعرضها للتحرش من سائق تاكسي وصولًا لسجنه على ذمة التحقيقات.

الحكاية كما حكتها نصري، عبر صفحتها على "فيسبوك": "نزلت من البيت علشان أروح شغلى عادى جدا زى كل يوم وقفت تاكسى وقولتله مكان شغلى قالى اركبى وبالفعل ركبت وقبل ما يتحرك قالى العداد مش شغال فرديت عليه وقولتله مش مشكلة ده مشوار شغلى كل يوم وعارفة أنا بدفع كام، وسألنى هتدفعي كام قولتله المبلغ اللى بدفعه كل يوم سواء العداد شغال أو مش شغال لأن اللى بدفعه أصلا بيبقى أكتر من الرقم اللى في العداد، المهم السواق قالى لا، قولتله ماشى هنزل وبالفعل فتحت الباب".

وتابعت: "لسة بنزل لقيته راح اتحرش بيا أنا اتصدمت واللى يعرفنى كويس هيعرف إنى مبعرفش أتصرف في المواقف دى ولما بتصدم بسكت ومبعرفش يبقى ليا أي رد فعل كل اللى عملته إني لفيت وشي ناحيته وكل اللى في دماغي إنى أشتمه بس بصراحة هو طلع سريع جدا ودماغه شغالة ومدنيش فرصة حتى أشتمه وراح مد إيده واتحرش بيا لتانى مرة كل اللى عملته إنى طلعت بره التاكسى بس فضلت فاتحة الباب ومسكاه بايدى ومعرفش إزاى كنت بصوت صويت هيستيرى علشان الناس تتلم وأنا بصوت كان الأستاذ شغال ضرب فى إيدى علشان أسيب التاكسى وهو يمشى عادى جدا ولا كأنه عمل حاجة".

وأضافت: "فعلا ناس كتير اتلمت ولما عرفوا هو عمل إيه الناس مسكته وطلعوه بره التاكسى وساعتها قدرت أكلم بابا وكلمت البوليس طلبت عربية شرطة تجيلى مكانى الحمد لله ربنا كرمنى بناس محترمة فضلت معايا لحد بابا ما جالى بس أكتر واحد أفتكره شاب شهم جدا اسمه جون مش بس وقف معايا لا ده كمان جرى مسافة كبيرة جدا ورا سواق التاكسى ده لما حاول يهرب ويجرى قبل ما البوليس يجى ويمسكه بعد حوالى 40 دقيقة عربية البوليس وصلت والظابط قام بالواجب مع الحيوان ده من أول ما شافه".

واستطردت: "طلعنا على قسم الظاهر وكل الناس هناك كانت محترمة جدا معايا ومش بس كده كلهم بيشجعونى على اللى عملته وهما اللى كانوا بيطلبوا منى انى متنزلش مهما حصل".

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واستكملت: "بعد كده طلعنا على النيابة وقابلت وكيل النيابة وحكيتله اللى حصل وكيل النيابة طلب منى إنى استنى علشان رئيس النيابة عايز يشوفنى مفيش 5 دقايق بالظبط دخلت لرئيس النيابة وده تانى راجل محترم وشهم شفته النهاردة فضل يتكلم معايا بكل ذوق وكان حريص جدا إن الكلام ميجرحنيش حتى وهو بيسألنى في تفاصيل اللي حصل علشان التحقيق وفى الآخر خالص قالى عايزك تتطمنى ومتدفعيش جنيه لمحامي علشان القضية دى بتاعتى وكده كده السواق هيتحبس أقل حاجة 3 سنين وبعد ما طمنى إن حقى هيرجع تالت ومتلت فضل يتكلم معايا عن شغلى لحد ما هديت خالص مش بس كده فضل يدينى نصايح كتير اتعامل بيها فى يومى كبنت عايشة فى مصر".

وقدمت نصري نصيحة للفتيات للتعامل مع التحرش: "متسبيش حقك مهما حصل خليكى قوية اوعى تتنازلى مهما حاولوا يستعطفوكى إنه غلبان وعنده عيال وأنك كده يا حرام بتقضى على مستقبله وبتهدى أسرته كلها ويا ريت تكونى بتعرفى تتصرفى بسرعة مش لخمة زى حضرتى".

وأوضحت نانا أن النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وسيتم تحديد موعد لأول جلسات محاكمته.