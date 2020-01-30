زوجة في دعوى طلاق: جوزي بخيل وحرمني من الطعمية

تنظر محكمة البحر الأحمر أغرب دعوى طلاق للضرر والتي أقامتها الزوجة "ر.ع" من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ضد زوجها "م م" بسبب بخله الشديد والذى امتنع عن الصرف عليها قائلا على حسب قولها: "أنا بشتغل وبأتعب ومينفعش تاكلي زي وإنتي قاعدة في البيت ومش بتشتغلي".

تقول الزوجة لـ"الوطن": "سمعت كتير عن الرجال البخيلة لكن مشوفتش كده في حياتي، كان حارمني من الطعمية اللي بحبها وكان هو بياكلها في المطعم برة البيت ولم كنت بأطلبها كان بيقولي عندك الجبنة في الثلاجة.. هي مصاريف على الفاضي".

تؤكد الزوجة أنها لاحظت بخله الشديد من أول يوم زواج وكان دائما يقول لها "انتي متاكليش قدي.. أنا رجل شغال وبأتعب وانتي مش بتشتغلي ومينفعش تاكلي قدي، وقالت كان بيحرمني من الطعمية اللي بحبها وكان بياكلها بره البيت وعندما طلبته في التليفون علشان يشتريها وهو راجع من الشغل قالي حددي عايزة كام قرص بالظبط فطلبت ثلاثة أقراص قالي كتير هما قرصين بجنيه كفاية ما أنا ممكن أشتري الثلاثة وتاكلي اتنين وترمي الثالثة في الزبالة وليه التبذير ده".

وتستطرد الزوجة: "وجاءت الصدمة الكبرى عندما تحقق حلمي بأن أصبح أما ولكن خبر الحمل لم يرق له قائلا أنا إزاي اصرف عليكي وعلى طفل كمان في نفس الوقت كده كتير، وطردني من المنزل بمجرد سماعه خبر الحمل وكنا متزوجين منذ أربعة أشهر فقط ومنذ ذلك الحين وأنا في منزل والدي بيصرف عليا حتى تحقق حلمي ووضعت ولدا ولم يسأل زوجي من وقتها ولا حتى فكر يشوف ابنه".

رفعت الزوجة دعوى طلاق للضرر وطالبت بالزوح بمصاريفها وابنها طول مدة إقامتها خارج منزل الزوجية في منزل والدها والذى تكفل بمصاريفها طول فترة الحمل، بالإضافة إلى مصاريف الولادة ومصاريف الطفل الذي يبلغ ستة شهور الآن ولم يشاهده والده حتى الآن.