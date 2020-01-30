ابتكار ثوري يمنع النوبات القلبية القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طور علماء أمريكيون جزيئات نانوية وُصفت بـ"حصان طروادة"، تتغذى على الرواسب الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية

وعادة ما تتكون هذه الرواسب الدهنية من الكوليسترول والمواد الدهنية والفضلات الخلوية، وغيرها من المواد.

وصُممت الجسيمات النانوية الجديدة لاستهداف نوع معين من الخلايا المناعية، بشكل انتقائي، ثم نقل عقار يؤدي إلى ابتلاع الخلايا واستهلاكها لهذه المواد المتراكمة على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي إزالة الخلايا المريضة أو الميتة، حسب ما جاء في صحيفة "البيان" الإماراتية

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وبعبارة أخرى، تلتهم الرواسب الدهنية نفسها من الداخل إلى الخارج، ما يقلل حجمها ويحقق الاستقرار في نموها.

ويمكن أن تؤدي الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة ولاية ميشيغان وجامعة ستانفورد، ونُشرت في العدد الحالي من Nature Nanotechnology، إلى علاج تصلب الشرايين الناجم عن نمو دهني، وهو من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

وقال براين سميث، الأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة ولاية ميشيغان، الذي قاد عملية التطوير، إن عمل الفريق في المستقبل "سيشمل الترجمة السريرية لهذه المواد النانوية باستخدام نماذج حيوانية كبيرة واختبارات الأنسجة البشرية".

يذكر أنه بحلول سن الأربعين، يعاني ما يقدر بنحو 50% من سكان أمريكا من هذه الحالة، ولكن في كثير من الأحيان لا يعانون من أعراض. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي (غالبا) إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.