هل يؤثر الحمل على العيون؟.. طبيب يُجيب

العديد من التغيرات تطرأ على المرأة خلال فترة الحمل، وتعاني الكثيرات من مشكلات عدة خاصةً في الإبصار، نتيجة لتراكم السوائل في الجفنين، والتي يتبعها اضطرابات في الرؤية، خاصةً في المراحل الأولى من الحمل.

وتتساءل الكثير من الفتيات والسيدات، هل يؤثرالحمل على العين، ويوضح الأمر أستاذ العيون، الدكتور منصور حسن أحمد، لـ"هُن"، خلال السطور التالية.

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قال الدكتور منصور إن هناك بعض النساء الحوامل يعانين من جفاف العين، والناتج عن هرمون الحمل، وهو يعتبر أمرًا خطيرًا، خاصةً إذا كانت تعاني من ضعف النظر وترتدي العدسات اللاصقة، وفي هذه الحالة يُنصح بمراجعة الطبيب لوصف القطرات المناسبة التي تعمل على ترطيب العين".

وأشار الطبيب إلى أن السيدة الحامل، يمكن أن تتعرض لتلف الأوعية الدموية في العينين، والناتج عن زيادة نسبة السكر، حيث يعمل تغير الهرمونات في جسم الحامل على زيادة تراكم السوائل في أجزاء مختلفة من الجسم، ومنها العينان ما يجعل الرؤية ضبابية وضعيفة في نفس الوقت.

وتابع حسن، أن الإصابة بزغللة العين في الأشهر الأخيرة من الحمل، يُفسر عادة بحدوث تسمم في الحمل، ما يتبعه بإجهاض الجنين.