الجرانولا هي طعام يتناول في الإفطار أو كوجبة خفيفة ويتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل، أو محلى آخر مثل السكر البني، ويوضع الجرانولا على أشكال من المعجنات والحلويات والمثلجات. على طريقة الشيف نرمين هنو، إليك طريقة عمل الجرانولا. مقادير الجرانولا 3 ونصف كوب شوفان كوب لوز شرائح كوب كاجو كوب جوز هند شرائح كوب مانجو مجففة كوب أناناس مجفف نصف كوب بذور عباد الشمس نصف كوب بذور قرع نصف كوب بذور كتان 2 ملعقة صغيرة قرفة Advertisements 1 ونصف ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحون 4 ملاعق كبيرة كريمة جوز الهند نصف كوب عسل 2 ملعقة صغيرة فانيليا نصف ملعقة صغيرة ملح طريقة تحضير الجرانولا - تجهز صينية بورق زبدة - يسخن الفرن على درجة حرارة 180 - يخلط العسل مع كريمة جوز الهند والفانيليا، وتترك جانبا - تخلط جميع المكونات المتبقية معا، ثم يضاف خليط العسل، ويقلب جيدا - توضع في الفرن حوالي ساعة مع التقليب من حين لآخر - يترك ليبرد تماما، ويقدم

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