"طبيب تجميل المشاهير".. من هو "الحبيب المزيف" في حياة أصالة نصري؟

"كل ما يتردد غير صحيح".. بتلك الكلمات المعدودة، نفى الطبيب فادي نصر، شائعة ارتباطه بالمطربة السورية أصالة نصري، عقب ظهورهما سويا في العديد من الفعاليات المختلفة، خلال لقاء تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي.

ووصف "نصر"، علاقته بالفنانة السورية بأنها "مجرد صداقة"، متابعا: "أصالة باستمرار تحب المرح، وتعرفه منذ فترة طويلة".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن "الحبيب المزيف" لـ أصالة عقب إعلان طلاقها من طارق العريان في يناير الجاري

1- من مواليد 1972، حيث يصل عمره إلى 48 سنة.

2- تخرج في جامعة دمشق.

3- دشن سلسلة عيادات تجميلية في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

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4- طبيب معتمد من البورد الأمريكي في العلاجات التجميلية والليزر، والبورد الروسي في الأمراض والجراحة الجلدية.

5- عضو في كلا من: الجمعية الأمريكية لأطباء الجلد، والجمعية العالمية لزراعة الشعر، والجمعية الأمريكية للجراحة الجلدية، والجمعية الإيطالية لزراعة الشعر.

6- تعاونت معه العديد من الفنانات والإعلاميات، أبرزهن: المذيعة بوسي شلبي، والمطربة ليلى إسكندر، والفنانة التونسية لطيفة، والمطربة أصالة.

7- يتابعه ما يزيد عن 15 ألف شخص، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفيما يوجد 65 ألف متابع له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".