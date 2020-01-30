طريقة عمل الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل من المقبلات التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وقدمت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة وسريعة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل.

مقادير الباذنجان المخلل

باذنجان أبيض مقلى.

ثوم مفروم.

جزر مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أحمر حار.

شبت مفروم.

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خل.

زيت ذرة.

عصير ليمون.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

اخلطي الشبت مع عصير الليمون، الفلفل الحار، الخل، الثوم، الجزر، الزيت، الملح، والفلفل.

احشي الباذنجان المقلي بالخليط، ثم قدميه.