أعراض خلع الكتف ومضاعفاته

قد يصاب البعض بـ "خلع الكتف" نتيجة السقوط أو حركة غير صحيحة، ولذلك تقدم "هُن" أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك"، حيث مفصل الكتف يعد أكثر المفاصل التي تتعرض للخلع في الجسم.

أعراض خلع الكتف

كتف مشوه بوضوح أو في غير مكانه

التورم أو الكدمات

ألمًا شديدًا

عدم القدرة على تحريك المفصل

قد يتسبب خلع الكتف أيضًا في الخدر أو الضعف أو النخز بالقرب من الإصابة، مثل في الرقبة أو أسفل الذراع.

أشكال خلع الكتف

يمكن أن ينخلع كتفك للأمام أو للخلف أو للأسفل، وبشكل كلي أو جزئي، نتيجة لتحركه في اتجاهات متعددة، مع ذلك تحدث معظم حالات الخلع عبر الجزء الأمامي من الكتف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتمدد النسيج الليفي الذي يربط عظام الكتف أو يتمزق، وهو غالبًا ما يزيد من مضاعفات الخلع.

يحتاج الأمر إلى قوة كبيرة، مثل ضربة مفاجئة للكتف، لإخراج الكتف من مكانه.

الدوران الشديد لمفصل الكتف يمكن أن يُخرج الرأس الكروي لعظمة الذراع العليا خارج تجويف الكتف.

قد يحدث أيضًا الخلع الجزئي — وفيه يكون جزء من عظمة الذراع العليا في داخل تجويف الكتف وجزء آخر منها خارج من التجويف.

أسباب خلع الكتف

الإصابات الرياضية

تعتبر إصابة خلع الكتف من الإصابات الشائعة في أثناء ممارسة الرياضات الاحتكاكية، مثل كرة القدم الأمريكية والهوكي، وفي الرياضات التي قد يتضمنها السقوط، مثل التزلج على المنحدرات وألعاب الجمباز والكرة الطائرة.

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الرضح غير المتصل بممارسة الرياضة

تُعد الضربة الشديدة في الكتف خلال حوادث السيارات مصدرًا شائعًا لحالات الخلع.

الوقوع

ربما يحدث خلع في الكتف في أثناء السقوط، مثل السقوط من السلم أو التعثر في سجادة مسترسلة.

عوامل الخطر

تعد فئة الذكور في مرحلة المراهقة أو في عمر العشرينيات، وهي الفئة التي تتميز بالنشاط البدني، الأكثر عرضة لخطر الإصابة بخلع الكتف.

مضاعفات خلع الكتف

تمزق العضلات والأربطة والأوتار التي تعزز مفصل الكتف.

تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية في مفصل الكتف أو حوله.

عدم استقرار الكتف، خاصة إذا كنت مصابًا بخلع شديد أو خلع متكرر الأمر الذي يجعلك أكثر عرضة للإصابة.

إذا كنت تعاني تمددًا أو شدًا بأربطة أو أوتار الكتف، أو تلفًا في الأعصاب أو الأوعية الدموية حول مفصل الكتف، فقد تحتاج إلى الخضوع لجراحة لإصلاح هذه الأنسجة.

الوقاية من خلع الكتف

احرص على تجنب السقوط.

ارتدِ معدات الوقاية عند ممارستك للألعاب الرياضية الاحتكاكية.

مارس التمارين بانتظام للحفاظ على قوة ومرونة مفاصلك وعضلاتك.