8 علامات تدل على حب الرجل لكٍ

عادة ما تأتي الفتيات عند نقطة معينة، وتبدأ في طرح الأسئلة على نفسها، هل يحبني بالقدر الكافي، وهل يراوده ذات الشعور بالحب الذي يراودني، وهل حقا يهتم بتفاصيل يومي وحياتي، هو بالفعل مجال حيرة، ولكن هناك عددا من العلامات بحسب موقع "ستايل كريز"، والتي منها تستطيعين التأكد من حب شريك حياتك لك.

يحترمك

إذا كان يظهر لك الاحترام الكافي، سواء كان ذلك بمفرده أو أمام الناس، فهو لا يفعل أو يقول أي شيء لإهانتك، وبدلاً من ذلك فهو معجب بك وبكل تصرفاتك.

يثق بك

لا يتجسس أبدًا على هاتفك أو يطارد البروفايل الشخصي على "فيسبوك"، بل إنه يشجعك على العمل والخروج مع صديقاتك، وعندما تكونين خارج المنزل، فإنه لا يتصل كل دقيقتين لمعرفة مكان وجودك أو مع من أنت.

يغار عليك

قد يمنحك مساحة شخصية، ولكن عندما يحاول شخص أن يتقرب منك بشكل واضح، يخرج جانبه الغيور على الرغم من محاولته الشديدة أن يخفيه، وهذا لا يعني أنه لا يثق بك.

يتقرب من أصدقائك

وخاصة أفضل صديق لك، ويعرف كم يعني الصديق المفضل، ويحاول أن يكون على علاقة جيدة معه / معها، ويجعل كذلك أفضل صديق لك يحبه أيضًا على الرغم من رفضه لكل حبيب لك قبله.

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يتفهم أوقاتك الصعبة

خلال بعض أيام في الشهر، يتحول مزاجك، وتصبحين أكثر عصبية وعدوانية، وحينها يتحول إلى شخص حنون، ويقدم لك الدعم العاطفي، ويقدم لك الشوكولاتة، كما يصبح صبور مع تقلبات مزاجك ولا يزيد من صعوبة هذا الوقت من الشهر بالنسبة لك.

يستمع إليك

عندما تتحدثين إليه، يبقي هاتفه جانباً، ويغلق حاسوبه المحمول ويستمع حقًا إلى ما تقوله.

إنه لا يتثاءب أو يبدو غير مهتم عندما تتحدث عن الأشياء الصغيرة التي حدثت، ويسعده الاستماع إليك.

يتحدث عن مسقبله معك

لديه طموحاته وأحلامه الخاصة بالطبع، لكن عندما يتعلق الأمر بالصورة الأكبر من المستقبل، فإنه لا يستطيع تصورها بدونك.

يجعلك جزءًا من جميع خططه المستقبلية، ليس لأنه يجب عليه ولكن لأنه يريد ذلك، ويستخدم دائمًا "نحن" بدلا من "أنا".

لا يتخلى عنك بسبب مشاجرة

عندما تندلع معركة جادة بينكما، يحاول تصحيح الأمور عن طريق إجراء مناقشة ناضجة للبالغين، بدلا من تركك دون حل أو صلح.