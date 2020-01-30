طريقة عمل المستردة في البيت

المستردة واحد من الصوصات التي يتم استهلاكها بكثرة مع الكاتشب والصويا صوص، ويمكنك تحضيره في البيت بدون مواد حافظة. المقادير 2 كوب حبوب خردل. 4 ملاعق كبيرة كركم. 4 ملاعق كبيرة زنجبيل. معلقة كبيرة بصل بودر. معلقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض. معلقة صغيرة ملح. رشة سكر. كوب خل. Advertisements كوب ماء. طريقة التحضير تطحن حبوب الخردل في الخلاط. يضاف إليه الجنزبيل والبصل البودرة والكركم والخل والماء. تخلط المكونات جيدا. يضاف الملح والسكر. يضاف بعض الماء، ويضرب مرة أخرى. يضاف الماء شيئاً فشيئا مع الضرب المستمر حتى نحصل على خليط شبه سائل. يوضع الخليط في برطمان نظيف وجاف. يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

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