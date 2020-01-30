في ذكراه الـ38.. إحداهن أخفى عنها حقيقته 19 عاما.. النص الحلو في حياة رأفت الهجان

شاب وسيم من عائلة مرموقة، قوي الملاحظة من الدرجة الأولى، تغلغل داخل الكيان الإسرائيلي، فكان له الفضل في الانتصار وتحقيق هزيمة ساحقة على الإسرائيليين، في حرب أكتوبر المجيد عام 1973، قصته تكاد تكون أسطورية، عرفها الجميع، فهو البطل المصري الذي لقن الإسرائيليين درسًا سيظلون يتذكرونه طيلة حياتهم، هو ابن مدينة دمياط، رفعت الجمال، أو كما عرفه العالم باسم رأفت الهجان، فكان يطلق عليه ألقاب عدة بينها،"ديفيد شارل سمحون، جاك بيتون، ليفي كوهين، وأخيرًا العميل 313".

38 عامًا، مرت على وفاة البطل المصري، رأفت الهجان، الذي عاش وسط الشعب الإسرائيلي لسنوات عديدة، فعرف تفاصيلهم وعاداتهم وتعايش معهم، ويتزامن اليوم 30 يناير، ذكرى وفاته، بعدما أصابه سرطان الرئة.

عُرف الهجان، بكثرة السيدات في حياته، كونه رجلا جذابا، فعشقته الكثيرات، ووقع في غرام البعض منهن، ويقدم "هُن" النص الحلو في حياة البطل المصري، خلال السطور التالية.

وقع الهجان في غرام الراقصة "كيتي"

على الرغم من أن مذكرات رفعت تحمل اسم "بيتي"، التي وصفها بأنها راقصة شابة، مراهقة وطائشة، وتكبره بعام واحد، إلا أن بعض الآراء تعتقد أن المقصود هنا هو الراقصة "كيتي"، اليهودية الشابة، التي تورَّطت فيما بعد، مع شبكة جاسوسية أخرى، وفرَّت تحت جنح الظلام من مصر كلها، ولم تُسمع أخبارها بعدها قط.

وترجح بعض الروايات أنه تعرف عليها وأُعجب بها خلال عمله في مجال التمثيل، قبل دخوله عالم المخابرات والسفر إلى إسرائيل.

ابنة رجل الأعمال السكندري

تقدم رأفت للالتحاق بوظيفة لدى شركة بترول أجنبية، على ساحل البحر الأحمر، بعد قراره ترك الفن والتمثيل، ليدخل بعدها في خلافات مع أسرته ليقرر ترك وظيفته، لتجمعه الصدفة برجل أعمال في الإسكندرية جمعت بينهما علاقة قوية، ويطلب منه العمل معه وانتقل للعيش وسط أسرته، وسرعان ما دق قلبه للمرة الثانية ووقع في غرام ابنته "هدى" الذي لم يعترض على هذه العلاقة، خاصةً بعدما اعتبره بمثابة ابنه الذي لم ينجبه.

لم يكتب لهذا الحب أن يستمر طويلًا، حيث تعرض "رأفت" لغدر من أحد العاملين اتهمه بالاختلاس والسرقة، ليقرر السفر من جديد والابتعاد عن حبه.

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إستر بولونسكي وماجي تورز

كان للفنانة إيمان الطوخي ترجمة ونقل حب رأفت الهجان للشخصية الحقيقية من خلال دورها ضمن أحداث المسلسل، والتي كانت تعمل سكرتيرة له خلال إدارته شركة ماجي تورز، ولكن لم يستمر هذا الحب طويلاً بسبب زواجها، كما أن لظروف عمله كجاسوس وتبعده تمامًا عن أي علاقة عاطفية، والتي أجبرته المخابرات المصرية بضرورة إنهاء أي روابط وعلاقات معها.

فالتراود بيتون

"حبيبتي فالتراود.. عندما تقرأين هذه الكلمات، سيكون مضى وقتٌ طويل منذ أن تركتكم، ربما تكونين الآن قادرةً على قبول الحقيقة، أعرف قسوة الألم الذي تشعرين به، ولكن لن تدركي ما كنتُ أعانيه من عذاب، بسبب كذبةٍ اضطررتُ أن أعيشها، أرجوكِ لا تستبقي الحكم عليّ، فأنت تعلمين أنني لم أحب أحدًا أبدًا أكثر منك".. عبارات صادمة كشف بها الهجان لزوجته "فالفرود" حقيقته التي أخفاها عنها طيلة 19عامًا منذ بداية تعارفهما حتى وفاته.

قالت إن علاقتهما أشبه بـ"حبٍ من النظرة الأولى"، بدأ في سهرة عشاء صديقتها في الفندق، ولم ترد أن تتطور الأمور بينهما لعلمها بأنه في "زيارة" لفرانكفورت فقط، وعندما أوصلها إلى منزلها، أخبرها بأنه متجه إلى فيينا لـ 10 أيام، طالبًا منها أن تفكر بهذه الأثناء بالزواج منه، بحسب حديثها مع الإعلامية سماح الطويل عبر قناة "DW".

لم تكن تعرف إلا أن اسمه "جاك بيتون"، إسرائيلي الجنسية، ولديه شركة سياحية في "تل أبيب"، لافتةً إلى أن "صغر سنها"، 22 عامًا، حينها جعلها تغض النظر عن المعلومات التي توجَّبَ عليها معرفتها "كنت أعيش أشياء جديدة، وافتقرت إلى الخبرة".

ولمَّا كانت تسأله عن أفراد عائلته، يتهرب بقوله "عائلتي من أصول فرنسية، تعيش هناك"، مشددةً على أن الأمر بالنسبة لها لم يكن مهمًا، وأن شخصيته هي الشيء الوحيد الذي عناها "شخصيته كانت نادرة".

وعندما تزوجا وسافرا إلى تل أبيب، قالت إنه كان يصطحبها معه كثيرًا، والتقت بأهم الشخصيات السياسية في إسرائيل منهم دافيد بن جوريون، بحجة أن "الحكومة" كانت داعمة لشركته السياحية، لافتة إلى أنّ لا أحاديث سياسية كانت تجري بحضورها.