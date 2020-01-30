طريقة إعداد كيكة التفاح

تعتبر كيكة التفاح من أطباق الحلوى اللذيذة الغنية بالعناصر المفيدة للجسم والموجودة في التفاح، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف الشربيني. طريقة عمل كيكة الجلاش مقادير كيكة التفاح 450 جرام تفاح مهروس نصف ليمونة عصير 225 جرام زبدة 280 جرام سكر 4 بيضات 2 جرام فانيليا Advertisements 350 جرام دقيق 2 ملعقة بيكينج بودر طريقة تحضير كيكة التفاح سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية ادهني صينية الخبز قشري التفاح وابشريه واعصري عليه ليمون ليبقى محتفظا بلونه في بولة العجن ضعي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا والدقيق وبيكينج بودر واخلطيهم جيدا ضعي نصف الكمية في الصينية ثم ضعي التفاح وضعي بقية الخليط رشي قليل من السكر فوق وجه الكيك وادخليها الفرن مدة 50 دقيقة اخرجيها واتركيها لتبرد ثم قطعيها

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