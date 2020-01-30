للتخلص من الكرش.. 4 عادات خاطئة تجنبها أثناء الدايت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يتكبد بعض الأشخاص عناء الأنظمة الغذائية القاسية والتمارين الرياضية، رغبة في التخلص من دهون البطن، التي تشعرهم بالإحراج، وتؤثر على مظهرهم الجمالي، ولكن دون جدوى، نظرًا لارتكابهم لبعض الأخطاء، التي تؤثر سلبًا على فعالية الدايت.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، العادات الخاطئة التي يقع فيها متبعي الدايت، وتمنعهم من فقدان دهون البطن، وفقًا لموقع "Health"... للمزيد اضغط هنا