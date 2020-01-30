عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والتمر، وذلك من خلال برنامجها "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير كيكة الشيكولاتة والتمر 1 ونصف كوب دقيق نصف كوب كاكاو 5 بيض فانيليا 1 كوب سكر ثلاثة أرباع كوب زيت 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 1 ملعقة بيكنج باودر 1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون 1 ملعقة صغيرة قرفة نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب 1 كوب مشروب غازي أبيض Advertisements 1 كوب تمر 1 كوب ماء للوجه كريمة مخفوقة شوكولاتة مبشورة خشن نصف كوب عين جمل طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والتمر يخفق السكر مع البيض ويضاف الزيت مع استمرار الخفق. يضاف خليط الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر مع الحبهان وجوزة الطيب والقرفة. يوضع التمر مع الماء على النار حتى يذوب التمر تمامًا مع إضافة البينج صودا مجفف من الماء تمامًا. يضاف إلى خليط الكيك ويقلب جيدًا. يصب الخليط في صينية مبطنة بزيت ودقيق. تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية. بعد أن تخرج من الفرن تترك لتبرد ثم تزين بالكريمة المخفوقة وعين الجمل وحبات تمر وشوكولاتة مبشورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.