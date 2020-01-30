الامارات | مكتوم بن محمد يعزي في وفاة كنة نهيان العامري

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يعزي في وفاة كنة نهيان العامري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة كنة نهيان العامري.
وقام سموّه، أمس، بزيارة خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، وأعرب لذوي وأسرة المرحومة عن صادق تعازيه ومواساته.. راجياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.
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