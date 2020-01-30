الامارات | 180 متطوعاً يشاركون كبار السن رياضة المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن 180 متطوعاً يشاركون كبار السن رياضة المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة التلاحم المجتمعي، فرصة تطوعية بعنوان «معاً لتحسين جودة الحياة»، قامت على إشراك الجمهور في ممارسة رياضة المشي مع كبار السن وأصحاب الهمم، في واجهة المجاز المائية راوحت مدتها ثلاث ساعات، تماشياً مع مئوية الإمارات 2071، التي تسعى الى أن يكون المجتمع أكثر تماسكاً، مع توفير جودة عالية في أسلوب حياة الافراد في مجال الصحة.

وتهدف هذه الفرصة إلى مشاركة كبار السن وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، كما تشجعهم على تبادل الأحاديث مع الآخرين كنوع من الدمج المجتمعي، وتخلل البرنامج الرياضي تنفيذ تمارين رياضية لجميع الفئات العمرية وفحص العلامات الحيوية، إلى جانب فحوص ضغط الدم والسكر.